2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Nyitókép: Anna Rostova/Getty Images

Egyre nagyobb a baj: történelmi mélypont közelében a Tisza vízállása – videó

Hétfő délután mínusz 280 centiméteren állt a folyó a szolnoki vízmércén.

Kétségbeejtően apad a Tisza Szolnoknál, a Zagyva torkolatánál mért vízállás már megközelítette a történelmi negatív rekordot – írja a pecaverzum.hu.

A portál szerint május 11-én, hétfőn 16 órakor mínusz 280 centiméteren állt a folyó a szolnoki vízmércén. A valaha mért legalacsonyabb érték mínusz 301 centiméter volt, amelyet 2022 nyarán jegyeztek fel.

A rendkívüli aszályos időszak előtt ezt megelőzően mintegy 170 évvel korábban fordult elő hasonlóan alacsony vízállás.

A helyzet különösen a Zagyva torkolatánál aggasztó, a Tisza ugyanis látványosan visszahúzódott, a partszakaszokon egyre nagyobb területek kerülnek szárazra.

A csapadékhiány miatt több hazai folyó és tó vízszintje rendkívül alacsony, a Velencei-tónál is egyre nagyobb gondok vannak. A Velencei-tó vízszintje május elején alig 70 centiméter volt, és ha a következő hetekben nem érkezik jelentős csapadék, akkor a szakemberek szerint őszre akár ki is száradhat. A vízpótlást hosszú távon a Dunából is meg lehetne oldani, amiről ebben a cikkünkben írtunk.

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy még idén hadrendbe állítják a Szarmat interkontinentális ballisztikus (ICBM) rakétát, amelyet a világ legerősebb nukleáris fegyverének nevezett - írja a Reuters. Hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de még nem lehet konkrétumokról, sem a végleges dátumról beszélni – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Akár napi 10 órát is ülhetnek több tíz méter magasan: így dolgoznak a toronydaru-kezelők Magyarországon.

Akár napi 10 órát is ülhetnek több tíz méter magasan: így dolgoznak a toronydaru-kezelők Magyarországon.

A decade on, Trump returns to a stronger and more assertive China

Beijing is arguably the most powerful competitor the US has confronted in its history, one analyst says.

