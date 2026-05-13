Egyre nagyobb a baj: történelmi mélypont közelében a Tisza vízállása – videó

Kétségbeejtően apad a Tisza Szolnoknál, a Zagyva torkolatánál mért vízállás már megközelítette a történelmi negatív rekordot – írja a pecaverzum.hu.

A portál szerint május 11-én, hétfőn 16 órakor mínusz 280 centiméteren állt a folyó a szolnoki vízmércén. A valaha mért legalacsonyabb érték mínusz 301 centiméter volt, amelyet 2022 nyarán jegyeztek fel.

A rendkívüli aszályos időszak előtt ezt megelőzően mintegy 170 évvel korábban fordult elő hasonlóan alacsony vízállás.

A helyzet különösen a Zagyva torkolatánál aggasztó, a Tisza ugyanis látványosan visszahúzódott, a partszakaszokon egyre nagyobb területek kerülnek szárazra.

A csapadékhiány miatt több hazai folyó és tó vízszintje rendkívül alacsony, a Velencei-tónál is egyre nagyobb gondok vannak. A Velencei-tó vízszintje május elején alig 70 centiméter volt, és ha a következő hetekben nem érkezik jelentős csapadék, akkor a szakemberek szerint őszre akár ki is száradhat. A vízpótlást hosszú távon a Dunából is meg lehetne oldani, amiről ebben a cikkünkben írtunk.