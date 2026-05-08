2026. május 8. péntek Mihály
Egy helikopter a fák fölött.
Nyitókép: Pixabay

Megtalálta a rendőrség a 18 éves lány gyilkosát hőkamerával a magyar határ közelében

Infostart / MTI

Megtalálták péntek este Romániában a 18 éves lány feltételezett gyilkosát. A holttestre a Bihar megyei Pelbárthidán (Parhida) bukkantak rá – közölte a Bihar megyei rendőr-főkapitányság.

A 39 éves, magyar nemzetiségű gyanúsítottat a nap folyamán nagy erőkkel keresték a román-magyar határ közelében, felkutatásához a lakosság segítségét is kérték.

A gyilkosság helyszínétől egy kilométernyire, egy repceföldön megbújó férfit helikopterből, hőkamera segítségével fedezték fel. A gyanúsított megsérült a lábán, a ruhája pedig vérrel volt átitatva – tudatták.

A közlés szerint beismerte tettét, a hatóságoknak azt mondta, hogy egy bicskával többször nyakon szúrta áldozatát.

Az áldozat egy borsi szakközépiskola tanulója volt, aki szülőfalujában, egy farmon végezte szakmai gyakorlatát. A holttestét egy mezőn találták meg, szúrt sebekkel a nyakán.

A gyilkos szintén a farmon dolgozott, de az áldozat megtalálásakor már nem volt a helyszínen – írta korábban a helyi sajtó beszámolói alapján az Agerpres.

A román hatóságok a kereséshez több száz rendőrt és csendőrt vezényeltek a térségbe, közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel, valamint drónokat, helikoptert és keresőkutyákat is bevetettek. A kereséshez sok önkéntes is csatlakozott.

A Pelbárthidát is magába foglaló Paptamási község polgármestere, Matyi Miklós a Bihari Napló online kiadásának úgy nyilatkozott, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, 14 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt, miután megölte a szomszédját. Tavaly tavasszal, nyolc hónappal a rá kiszabott büntetés letöltése előtt szabadlábra helyezték.

A kecskefarmon dolgozott, ahol a tulajdonos vállalta érte a felelőséget. A polgármester szerint a feltételezett elkövető a korábbi ügyében is hosszabb ideig bujkált a hatóságok elől, mielőtt elfogták.

A nyitókép illusztráció.

Orbán Viktor: kultúraváltás történik Magyarországon, meg kell értenünk a fiatalokat

Pityinger Lászlónak (Dopeman) adott interjút Orbán Viktor miniszterelnök az utolsó teljes hivatali napján, mielőtt megszűnik a megbízatása azzal, hogy az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke leteszi a miniszterelnöki esküt szombaton. Elmondta egyebek között, hogy milyen kulcsfontosságú hibát vétett a kampánystábjuk, mennyire veszítettek a választásokon a fiataloknál és hogyan kell ezután viszonyulni hozzájuk, hogy mi az a 16-17 dolog, amit mindenképpen megvédenek, illetve hogy milyen feladatot vállalt a következő egy évre.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Kormányváltás 2026: megvan az új miniszterjelölt, borzalmas költségvetést örököl az új kormány

Magyar Péter az igazságügyi miniszteri posztra a Görög Márta jogászt kérte fel, miután Melléthei-Barna Márton visszalépett arra hivatkozva, hogy a Magyar Péterhez fűződő sógori kapcsolata ne terhelje a leendő kormány működését. Ezzel párhuzamosan a Tisza-kormány a Szociális és Családügyi Minisztériumon belül külön gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárságot hozna létre, amelynek vezetésére a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját, Gyurkó Szilvia kérik fel. A személyi és szerkezeti változások mellett komoly gazdasági kihívásokkal is szembe kell néznie az új kabinetnek, miután áprilisban 429 milliárd forintos hiánnyal zárt az államkassza. Az első négy hónapban így már 3850 milliárd forintra nőtt a deficit, ami az egész évre eredetileg tervezett hiány 93 százalékát jelenti. Pénteken azok az országgyűlési képviselők is átvették megbízólevelüket, akik az április 12-i választáson országos pártlistáról jutottak mandátumhoz, de ezt eddig még nem tették meg.

Tovább folytatódik az azbesztbotrány: újabb nagyvárosban találtak szennyeződést

Sopron már a harmadik nyugat-magyarországi város, ahol a Greenpeace egészségre veszélyes, azbeszttel szennyezett kőzúzalékot mutatott ki.

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Abbas Araghchi says the US attacks each time there is a diplomatic solution on the table.

2026. május 8. 18:53
Nagy erőkkel keresi a rendőrség egy lány gyilkosát a magyar határ közelében Romániában
2026. május 8. 18:08
Robert Fico elutazott Moszkvába
