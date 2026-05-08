Megtalálta a rendőrség a 18 éves lány gyilkosát hőkamerával a magyar határ közelében

A 39 éves, magyar nemzetiségű gyanúsítottat a nap folyamán nagy erőkkel keresték a román-magyar határ közelében, felkutatásához a lakosság segítségét is kérték.

A gyilkosság helyszínétől egy kilométernyire, egy repceföldön megbújó férfit helikopterből, hőkamera segítségével fedezték fel. A gyanúsított megsérült a lábán, a ruhája pedig vérrel volt átitatva – tudatták.

A közlés szerint beismerte tettét, a hatóságoknak azt mondta, hogy egy bicskával többször nyakon szúrta áldozatát.

Az áldozat egy borsi szakközépiskola tanulója volt, aki szülőfalujában, egy farmon végezte szakmai gyakorlatát. A holttestét egy mezőn találták meg, szúrt sebekkel a nyakán.

A gyilkos szintén a farmon dolgozott, de az áldozat megtalálásakor már nem volt a helyszínen – írta korábban a helyi sajtó beszámolói alapján az Agerpres.

A román hatóságok a kereséshez több száz rendőrt és csendőrt vezényeltek a térségbe, közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel, valamint drónokat, helikoptert és keresőkutyákat is bevetettek. A kereséshez sok önkéntes is csatlakozott.

A Pelbárthidát is magába foglaló Paptamási község polgármestere, Matyi Miklós a Bihari Napló online kiadásának úgy nyilatkozott, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, 14 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt, miután megölte a szomszédját. Tavaly tavasszal, nyolc hónappal a rá kiszabott büntetés letöltése előtt szabadlábra helyezték.

A kecskefarmon dolgozott, ahol a tulajdonos vállalta érte a felelőséget. A polgármester szerint a feltételezett elkövető a korábbi ügyében is hosszabb ideig bujkált a hatóságok elől, mielőtt elfogták.

