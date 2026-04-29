2026. április 29. szerda Péter
NEW YORK, NEW YORK - APRIL 29: Former New York Mayor Michael Bloomberg, chairman of the National September 11 Memorial, King Charles III and Queen Camilla attend a ceremony at the National September 11 Memorial during a state visit on April 29, 2026 in New York City. In his first visit to the U.S. as the British monarch, King Charles III toured the nations capital where he met with U.S. President Trump at the White House and addressed a joint meeting of Congress before traveling to New York City as part of a multi-day trip to mark the United States of Americas 250th anniversary of its independence. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
Nyitókép: Spencer Platt/Getty Images

Megható gesztust tett III. Károly brit uralkodó

Infostart / MTI

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások New York-i emlékhelyét kereste fel szerdán III. Károly brit uralkodó és Kamilla királyné hivatalos amerikai látogatásuk harmadik napján.

A király és felesége a nagyváros jelenlegi és korábbi vezető tisztségviselőinek kíséretében rótta le kegyeletét az emlékműnél, ahol a 25 évvel ezelőtti merénylet áldozatainak családtagjaival, valamint a rendőrség és tűzoltóság tagjaival is találkozott.

A brit delegáció szerdán utazott át New Yorkba Washingtonból, ahol két napot töltött.

III. Károly kedden a Kongresszus együttes ülésén is megemlékezett a 2001. szeptember 11-i merényletekről, és azt mondta, hogy miként az Egyesült Királyság akkor is az Egyesült Államok mellett állt, úgy most is mellette áll.

Emlékeztetett arra, hogy a NATO a merényletek nyomán életbe léptette a kölcsönös védelemről szóló 5-ös cikkelyt.

Királyként III. Károly először utazott az Egyesült Államokba, de kongresszusi beszédében is megemlítette, hogy összesen már 20 alkalommal járt a tengerentúlon.

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán front legutóbbi fejleményeivel.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

