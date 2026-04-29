Megható gesztust tett III. Károly brit uralkodó

A király és felesége a nagyváros jelenlegi és korábbi vezető tisztségviselőinek kíséretében rótta le kegyeletét az emlékműnél, ahol a 25 évvel ezelőtti merénylet áldozatainak családtagjaival, valamint a rendőrség és tűzoltóság tagjaival is találkozott.

A brit delegáció szerdán utazott át New Yorkba Washingtonból, ahol két napot töltött.

III. Károly kedden a Kongresszus együttes ülésén is megemlékezett a 2001. szeptember 11-i merényletekről, és azt mondta, hogy miként az Egyesült Királyság akkor is az Egyesült Államok mellett állt, úgy most is mellette áll.

Emlékeztetett arra, hogy a NATO a merényletek nyomán életbe léptette a kölcsönös védelemről szóló 5-ös cikkelyt.

Királyként III. Károly először utazott az Egyesült Államokba, de kongresszusi beszédében is megemlítette, hogy összesen már 20 alkalommal járt a tengerentúlon.