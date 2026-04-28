Megérkezett III. Károly Amerikába

III. Károly brit király és Kamilla királyné megérkezett az Egyesült Államokba négynapos állami látogatásukra – írja a BBC híradása nyomán a 444.

II. Erzsébet királynő 2007-es látogatása óta ez az első ilyen út. A királyi pár repülőgépe a marylandi Andrews légibázison landolt, majd a Fehér Házban Donald Trump elnök és felesége, Melania Trump fogadta őket. A látogatás célja, hogy erősítsék a brit-amerikai kapcsolatokat.

A két ország között feszült a viszony, Trump elnök az elmúlt időszakban többször is élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt, amiért Nagy-Britannia nem hajlandó támogatni az Egyesült Államokat az Iránnal vívott háborúban.

III. Károly kedden beszédet mond az amerikai Kongresszusban, ahol vélhetően együttérzését is kifejezi majd a szombati merényletkísérlet miatt

– írja a lap. Az uralkodó az is hangsúlyozza majd, hogy a mai nemzetközi helyzetben különösen fontos az együttműködés és a demokratikus értékek védelme.

A felszólalás során valószínűleg kitér arra is, hogy a nézeteltérések ellenére az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság mindig képes volt együttműködni. A két ország kapcsolatának megerősítését sürgeti, és a közös értékek – a tolerancia, a szabadság és az egyenlőség – mellett érvel.

A király szerint a transzatlanti szövetség az együttműködésre, a béke előmozdítására és a kölcsönös megértésre épül.

Udvari források szerint beszédében szó lesz a NATO támogatásáról és Ukrajna védelméről is.

A királyi pár a washingtoni brit nagykövetségen rendezett kerti fogadáson is részt vett, ahol több mint 600 vendég volt jelen. A vendégek között volt Nancy Pelosi volt házelnök, Ted Cruz szenátor és Yvette Cooper brit külügyminiszter is. Kamilla királyné beszélgetett olyan nőkkel is, akik a családon belüli erőszak ellen dolgoznak. Felmerült, hogy a királyi pár találkozzon Jeffrey Epstein áldozataival, de ez végül nem történt meg, mert nem akarták befolyásolni a folyamatban lévő jogi ügyeket