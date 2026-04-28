2026. április 28. kedd Valéria
Washington, 2026. április 28.Donald Trump amerikai elnök (j2) és felesége, Melania Trump (j) III. Károly brit királyt és feleségét, Kamilla királynét fogadja a washintoni Fehér Házban 2026. április 27-én, a brit királyi pár négynapos egyesült államokbeli látogatásának kezdetén.
Nyitókép: MTI/EPA/The Washington Post pool/Allison Robert

Megérkezett III. Károly Amerikába

Utoljára közel húsz éve tett hasonló látogatást Amerikába II. Erzsébet királynő. A brit királyi pár látogatásának célja a két ország szövetségének megerősítése.

III. Károly brit király és Kamilla királyné megérkezett az Egyesült Államokba négynapos állami látogatásukra – írja a BBC híradása nyomán a 444.

II. Erzsébet királynő 2007-es látogatása óta ez az első ilyen út. A királyi pár repülőgépe a marylandi Andrews légibázison landolt, majd a Fehér Házban Donald Trump elnök és felesége, Melania Trump fogadta őket. A látogatás célja, hogy erősítsék a brit-amerikai kapcsolatokat.

A két ország között feszült a viszony, Trump elnök az elmúlt időszakban többször is élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt, amiért Nagy-Britannia nem hajlandó támogatni az Egyesült Államokat az Iránnal vívott háborúban.

III. Károly kedden beszédet mond az amerikai Kongresszusban, ahol vélhetően együttérzését is kifejezi majd a szombati merényletkísérlet miatt

– írja a lap. Az uralkodó az is hangsúlyozza majd, hogy a mai nemzetközi helyzetben különösen fontos az együttműködés és a demokratikus értékek védelme.

A felszólalás során valószínűleg kitér arra is, hogy a nézeteltérések ellenére az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság mindig képes volt együttműködni. A két ország kapcsolatának megerősítését sürgeti, és a közös értékek – a tolerancia, a szabadság és az egyenlőség – mellett érvel.

A király szerint a transzatlanti szövetség az együttműködésre, a béke előmozdítására és a kölcsönös megértésre épül.

Udvari források szerint beszédében szó lesz a NATO támogatásáról és Ukrajna védelméről is.

A királyi pár a washingtoni brit nagykövetségen rendezett kerti fogadáson is részt vett, ahol több mint 600 vendég volt jelen. A vendégek között volt Nancy Pelosi volt házelnök, Ted Cruz szenátor és Yvette Cooper brit külügyminiszter is. Kamilla királyné beszélgetett olyan nőkkel is, akik a családon belüli erőszak ellen dolgoznak. Felmerült, hogy a királyi pár találkozzon Jeffrey Epstein áldozataival, de ez végül nem történt meg, mert nem akarták befolyásolni a folyamatban lévő jogi ügyeket

A leendő miniszterelnök szerint a „magyar érdekeket eláruló" Szijjártó Péter nem lehet az Országgyűlés alelnöke.
 

Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Az európai energiapolitika átalakulása, a tartós piaci volatilitás és a szigorodó finanszírozási feltételek új pályára állították a vállalati energiabeszerzést. A Portfolio jövő heti Vállalati Energiamenedzsment konferenciája azt mutatja meg, hogy ebben a környezetben milyen döntések válnak kritikus jelentőségűvé – és hogyan gondolkodnak ezekről a piac meghatározó szereplői.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon.

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

