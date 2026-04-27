Donald Trump amerikai elnök (és felesége, Melania Trump III. Károly brit király és Kamilla királyné társaságában érkezik a tiszteletére adott díszvacsorára a windsori kastélyban 2025. szeptember 17-én. Trump háromnapos állami látogatáson tartózkodik Nagy-Britanniában.MTI/AP/The New York Times pool/Doug Mills
Washingtonba látogat a brit királyi pár – viszik a kormányfőt is, akinek küzdenie kell

Az amerikai elnök elleni újabb merényletkísérlet egy időre megakasztani látszott III. Károly angol király és Kamilla királyné hivatalos amerikai látogatását. Végül pótlólagos egyeztetések után úgy döntöttek, hogy a tervezett időben elutazik Washingtonba a királyi pár. Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Washingtonban kezd hétfőn 3 napos látogatást Károly király és Kamilla királyné.

Jóllehet az amerikai elnök elleni újabb merényletkísérlet egy időre megakasztani látszott a hivatalos utat, végül pótlólagos egyeztetések után úgy döntöttek, hogy a tervezett időben elutazik Washingtonba a királyi pár, de az előzmények fényében nyilvánvalóan magasabb biztonsági körülmények közepette zajlik a program, annak pontjaiban viszont – mint Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban rámutatott – nincs változás.

Utoljára brit uralkodó – II. Erzsébet – 2007-ben járt amerikai földön, azóta III. Károly az első, aki most ilyen nagy állami fogadtatásban részesül; ő lesz az, aki a Kongresszus mindkét házában beszédet mond, különböző fogadásokon vesz részt, meglátogatja a szeptember 11-ei emlékművet New Yorkban, és megtartják azt a programját is, amelyet egy nemzeti parkba terveztek.

Ami a szakértő szerint viszont érdekes a látogatásban, az az, hogy nem egy klasszikus, ceremoniális program, hanem sokkal inkább egy politikailag célzott diplomáciai esemény ez, ami feszült hangulatban jön létre; Károlyt a miniszterelnök is elkíséri, és háttértárgyalásokat is folytatnak majd sok kérdésről.

Ismert, az iráni amerikai katonai fellépés miatt feszültté vált a helyzet Washington és London között, igaz, Donald Trump maga úgy nyilatkozott, hogy a brit uralkodó látogatása most elősegítheti a kapcsolatok javulását. Persze volna még mit átbeszélni Gálik Zoltán szerint általánosságban is:

  1. közel-keleti ügyek és brit részvétel
  2. a NATO jövője.

„A britek nem követték azt az utat, amit Irak és Afganisztán esetében korábban, nem álltak be egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok mellé, ugyanakkor védelemben, illetve a hajózási utak biztosításában nem zárták ki azt, hogy segítséget adjanak. Ami pedig az egyéb ügyeket illeti, felmerült az utóbbi napokban a Falkland-szigeteknek a kérdése, ugye ez a szigetcsoport, ami Argentínától nem messze a dél-amerikai kontinensen húzódik, és ez egy brit szuverén terület, az amerikai belső dokumentumokban pedig felmerült, hogy esetleg kihátrálnának a britek egyértelmű támogatása mögül, és hát ez nagy ellenérzéseket váltott ki az Egyesült Királyságban, hiszen ez az önrendelkezés, a szuverenitás egy olyan példája lehet az Egyesült Királyságban, amire 1982 óta nem volt példa; akkor volt egy argentin támadás, amikor azonnal közbeavatkoztak, és átvezényeltek több mint 30 ezer katonát a megvédésére” – mutatott rá a szakértő.

Bukás szélén a brit miniszterelnök

Mindeközben az Egyesült Királyságban is igencsak feszült a helyzet. Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik, különösen miután fény derült, hogy tudott az általa washingtoni nagykövetnek kinevezett Peter Mandelson és a pedofília miatt elítélt Jeffrey Epstein kapcsolatáról; egy leváltott külügyi illetékes most azt állítja, folyamatos nyomás alatt voltak, hogy hagyják jóvá a kinevezést. Hogy hová vezethet ez a helyzet, amelyben már a Munkáspárton belül is felvetik Keir Starmer miniszterelnök távozásának lehetőségét, Gálik Zoltán tisztázta: a Munkáspárt közel két éve történelmi győzelmet szerzett, amikor a brit parlament 650 helyéből 403-at megszerzett, nagyon biztos a többsége, ennek ellenére a kormányfő megítélése igen rossz.

„Bizony ez a válság az utóbbi két-három hónapban tovább erodálta a megítélését, és tovább gyengítette a politikai pozícióját, ez még mindig tart. Nagyon sok olyan kulcsfontosságú pozíciót veszített a kormányzat és a kormányfő is, aki mögül kihátrált főtanácsadó-kabinetfőnöke és más, nem politikai tisztviselők is. Ebben a helyzetben Keir Starmer tartja magát ahhoz, hogy Peter Mandelson kinevezéséről nem tájékoztatták megfelelően. A parlamentben vita is volt a múlt héten, ott sem arattak egyértelmű győzelmet azok, akik kihátráltak mögüle, és egyelőre az ellenzék követeli csak azt, hogy változás legyen” – rögzítette Gálik Zoltán.

A Munkáspártot megtörni viszont nem sikerült, noha repedések látszanak.

Ami döntő lehet az a május 7-ei önkormányzati választások az Egyesült Királyságban, ahol

óriási előretörésre számít a Reform Egyesült Királyság párt, illetve a Zöldek, kiderülhet, hogy az eredményt túl tudja-e élni a kormányfő.

Ha esetleg Keir Starmer számára kedvezőtlen szót mond ki a nép, két lehetőség jöhet szóba:

  • kormányfőcsere
  • előre hozott választás.

Ennek lehetőségéről Gálik Zoltán azt mondta, a Munkáspárt aligha akarná feladatni nagy parlamenti többségét, ezért kicsi az esélye egy előre hozott választásnak, ehhez, ugyanis a parlamentet is fel kéne oszlatni.

„Valószínű inkább vezetőcsere lehet, jöhet például Ed Miliband kormányfőként, indulhat a tisztségért; ez ehhez vezető folyamat már elindult, az önkormányzati választás ad majd választ a politikai stabilitási kérdésekre.”

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.

A Donald Trump elleni merénylet sem tudta megakasztani III. Károly király látogatását

A Trump-merényletkísérlet után kialakult káoszban lopkodta a borokat az asztalokról – videó

Vád alatt a Trump-vacsorán lövöldöző férfi

Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, aki rögtön reagált is rá

Kiderült, mennyi időre utazik Orbán Viktor Amerikába

Újabb fideszes sztárpolitikus mondott le mandátumáról

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Hidegzuhany Zelenszkijnek: Merz kimondta a keserű igazságot Ukrajna EU-csatlakozásáról

Hidegzuhany Zelenszkijnek: Merz kimondta a keserű igazságot Ukrajna EU-csatlakozásáról

Friedrich Merz német kancellár hétfőn azt mondta, Ukrajnának az EU-tagságért le kellene mondania területei egy részéről – írja a Reuters.

Elképesztő, amit a kapus csinált a spanyol rangadón: kiállították, majd ezután még verekedni kezdett + videó

Elképesztő, amit a kapus csinált a spanyol rangadón: kiállították, majd ezután még verekedni kezdett + videó

Brutális jelenet játszódott le a spanyol másodosztályban: a Real Zaragoza kapusa, Esteban Andrada a kiállítását követően ököllel ütötte meg a Huesca csapatkapitányát

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

2026. április 27. 14:20
Ukrán támogatással épül a sokezermilliárdba kerülő lengyel drónhadsereg
2026. április 27. 13:20
Újabb járatritkítás jön a dráguló kerozin miatt
