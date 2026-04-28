ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.5
usd:
312.67
bux:
133257.99
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emberek gyülekeznek egy bíróság épülete elõtt a görög fõvárosban, miután ismeretlen tettes tüzet nyitott és többeket megsebesített Athénban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

Lövöldözés Athénban

Infostart / MTI

Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesített – tudatták a görög hatóságok.

Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, akiről a görög média azt írta, hogy egy 89 éves férfi.

A hatóságok szerint a férfi sörétes puskával fegyverkezett fel, és előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd a hatóságok szerint később tüzet nyitott egy athéni bíróság épületének földszintjén, ahol többen megsebesültek.

A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát.

Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert szállítottak a bíróságról a várakozó mentőautókhoz.

A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére.

A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott.

Kezdőlap    Külföld    Lövöldözés Athénban

athén

lövöldözés

sörétes puska

sebesültek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el
Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd még tehet egy döntő lépést.
VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jönnek a gigagyársjelentések - Merre tovább a piacokon?

Jönnek a gigagyorsjelentések - Merre tovább a piacokon?

Hétfőn vegyes képet mutattak a vezető tőzsdék, az amerikai és az európai vezető részvényindexek is vegyesen mozogtak, de alapvetően kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin. A befektetők most új impulzusokra várnak, amit hamarosan meg is kaphatnak. A héten lesz amerikai kamatdöntés és több nagy amerikai technológiai vállalat is közzéteszi a legfrissebb számait. Ezek mind hozhatnak nagyobb mozgásokat a tőzsdéken. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy folyamatos a híráramlás az iráni konfliktussal kapcsolatban is. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zseniális ízkombinációval tarolt a balatoni cukrászmester: ebből áll az idei Magyarország Étele

Zseniális ízkombinációval tarolt a balatoni cukrászmester: ebből áll az idei Magyarország Étele

Balatoni siker a hazai gasztróélvonalban: a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton főcukrásza, Kiss Tibor nyerte a Szamos Tányérdesszert Versenyt. Győztes alkotása így egy éven át viselheti a Magyarország Étele címet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 10:59
Amerikában ünnepelt Kapu Tibor
2026. április 28. 10:08
Megérkezett III. Károly Amerikába
×
×