ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.41
usd:
310.79
bux:
133168.5
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Osztrák zászló.
Nyitókép: rep0rter/Getty Images

Több mint háromszor annyian hagyták el az egyik szomszédos országot, mint ahányan érkeztek

Infostart / MTI

Csaknem kétezer embernek kellett kényszerből elhagynia Ausztriát 2026 első negyedévében, és további mintegy 1700-an önként távoztak az országból, miközben 1074 új menedékkérelmet nyújtottak be.

Az osztrák idegenrendészeti adatok szerint az év első három hónapjában összesen 1882 külföldit utasítottak ki kényszerrel Ausztriából, közülük 1658-at ki is toloncoltak. Más európai uniós államok 423 esetben vállalták az érintettek átvételét, tényleges átadás azonban csak 224 alkalommal történt. Ezzel párhuzamosan Ausztria 425 ügyben ismerte el saját illetékességét, de ténylegesen mindössze 119 személyt fogadott be így az országba.

Gerhard Karner belügyminiszter az adatokat értékelve közölte:

naponta átlagosan 40 illegálisan tartózkodó külföldi hagyja el Ausztriát, ami az első negyedévben több kitoloncolást jelentett, mint ahány új menedékkérelmet benyújtottak.

Az önkéntes távozások száma 1693 volt, ezek több mint feléhez a hatóságok támogatást nyújtottak. Jelentős különbségek mutatkoztak az egyes nemzetiségek között: az 529 érintett szlovák állampolgár közül mindössze 30 távozott önként, a 322 magyar esetében pedig csak 23. Ezzel szemben a szírek körében mindössze 11 kényszerintézkedés történt, miközben 268-an önként hagyták el az országot.

A státuszmegvonási eljárások száma 3061 volt, ezek közül 1971 szíriai állampolgárokat érintett. A menekültekre vonatkozó, illetve az úgynevezett kiegészítő védelem visszavonására szintén leggyakrabban szíriaiaknál került sor, 502 esetben. Őket az orosz állampolgárok követték 359-cel. A kiutasítási határozatok tekintetében a szerbek álltak az élen.

Az uniós polgárok és a kedvezményezettnek minősített, EU-n kívüli országokból érkezők kiutasítása, illetve a tartózkodási engedélyek megvonása terén a román, a szlovák és magyar állampolgárok voltak a leginkább érintettek.

Idegenrendészeti őrizetet közel hétszáz esetben rendeltek el, leggyakrabban szerb, indiai és török állampolgárokkal szemben. A családegyesítési kérelmek terén – amelyek elbírálását humanitárius kivételekkel az év közepéig felfüggesztették – 272 pozitív és 165 elutasító határozat született. A kedvezményezettek többsége szíriai, őket a szomáliaiak követik.

Az ideiglenes védelem továbbra is elsősorban az Ukrajnából érkezőkre korlátozódik: az első negyedévben 3223 tartózkodási engedélyt adtak ki számukra, közülük 742 kiskorú volt. A hatóságok 48 esetben külön megvizsgálták a menedékkérők életkorát, 35 esetben igazolódott be a gyanú, hogy a magukat fiatalabbaknak valló érintettek nagykorúak.

Kezdőlap    Külföld    Több mint háromszor annyian hagyták el az egyik szomszédos országot, mint ahányan érkeztek

ausztria

kitoloncolás

belügyminiszter

menedékkérelem

idegenrendészet

gerhard karner

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben
Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sikerrel járt a győri polgármester: elkezdheti átvilágítani a Győr-Szol pénzügyeit Pintér Bence

A győri polgármester közölte: másfél év után visszakapta adatbetekintési jogát az önkormányzati cégeknél, ezzel megkezdődhet a városi vállalatok átfogó átvilágítása. Ezt a jogosultságot korábban a fideszes közgyűlési többség vonta meg tőle, ami Pintér Bence szerint jelentősen megnehezítette a cégek (például a Győr-Szol) gazdálkodásának ellenőrzését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben

BBC
Business Sport Travel Science
White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 16:07
Magyar Péter a magyar pénzért megy Brüsszelbe: megszólalt az EU szóvivője
2026. április 27. 15:43
„Az emberiség legnagyobb tömeges ellenséggyilkolása zajlik” – megmutatta a háború kulissztitkait az ukránok magyar származású drónparancsnoka
×
×