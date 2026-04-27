2026. április 27. hétfő Zita
Child patient with IV line in hand sleep on hospital bed. Medical palliation healthcare concept
Nyitókép: Pornpak Khunatorn/Getty Images

Elképesztő, húszmilliárdos összeget gyűjtött rákbeteg gyerekeknek egy influencer

Infostart / MTI

Az internetes adománygyűjtések történetében rekordmagas, több mint 21,6 milliárd forintnak megfelelő összeget gyűjtött össze egy lengyel influenszer a Youtube-csatornáján rákbeteg gyermekek számára folytatott, vasárnap este véget ért jótékonysági élő közvetítés során.

„Kilenc nap, rengeteg felejthetetlen élmény, és ami a legfontosabb: több mint 250 millió zloty (21,6 milliárd forint) gyűlt össze a rákos gyermekek gyógyításának támogatására” – foglalta össze az eseményt a zero.pl, amely tulajdonosa a gyűjtés egyik támogatója volt.

Az eddigi rekordot, 16,2 millió eurót (5,9 milliárd forint) egy hasonló, négy napig tartó tavalyi franciaországi adománygyűjtés során gyűjtöttek össze.

Az akciót Piotr „Latwogang” Garkowski internetes tartalomkészítő szervezte a Youtube-on a rákos betegeket segítő lengyelországi Cancer Fighters alapítvány támogatására.

Az adománygyűjtést kilenc napon keresztül, április 17-től vasárnap estig folytatták folyamatos élő közvetítés keretében. A stream során egyre nőtt a nézők érdeklődése, az utolsó percekben több mint 1,4 millióan követték az adást.

A közvetítés vasárnap jelképesen 21 óra 37 perckor, vagyis abban az időpontban ért véget, amikor 2005. április 2-án a lengyel II. János Pál pápa meghalt.

A Latwogang néven aktív influenszer kollégáit, valamint lengyel hírességeket, köztük művészeket és sportolókat hívott meg szereplésre, a politikusok részvételét kizárta. A résztvevők részben on-line, részben a szervező egyszobás varsói lakásában léptek fel, többen közülük az adás során kopaszra nyírták a fejüket, jelezve ezzel a beteg gyermekekkel vállalt szolidaritásukat.

A fellépések során például egy rapper egy olyan képet tetováltatott magára, amelyet egy olyan gyerek rajzolt, akit a Cancer Fighters támogat. Egy másik rapper pedig felhívta telefonon egy kollégáját, akivel több éve összevesztek, és most élő adásban kibékültek egymással.

A legnagyobb, több millió zlotyt is érő összegeket az akció hajrájában néhány lengyelországi cég ajánlotta fel.

A Cancer Fighters alapítvány vasárnap este az X-en bejelentette: honlapot hoz létre, ahol az összegyűjtött pénz felhasználását átlátható módon lehet majd követni.

Lengyelországban eddig a legnagyobb – utcai adománygyűjtés formájában is folytatott – gyűjtéseket az Ünnepi Segély Nagyzenekara nevű, jelentős szervezeti háttérrel rendelkező alapítvány szervezte több ezer önkéntes, a legnagyobb tévécsatornák, politikusok bevonásával. A 34 éve működő zenekar legutóbbi, idén márciusban véget ért rendezvénye során 263,5 millió zlotyt (22,8 milliárd forint) gyűjtöttek össze.

A külső erők újra húzni kezdték a forintot

A vezető devizák árfolyamánál ingadozással indult a hét, miután az iráni-amerikai békemegállapodás kilátásai bizonytalanná váltak. A befektetők figyelme a héten több jegybanki kamatdöntő ülésre irányul. A piacok elsősorban azt várják, hogyan értékelik a döntéshozók a közel-keleti háború gazdasági hatásait, így délelőtt végül erősödni tudott az euró és a forint is az újabb tűzszüneti hírére. A forint szempontjából Magyar Péter leendő miniszterelnök milyen bejelentéseket tesz a gazdaságpolitika irányáról, valamint a kormány összetételéről.

Brutális trükkel vágott vissza az Egyesült Államok: így fosztják meg a gigantikus tranzitbevételektől Iránt

Az amerikai erők eddig 38 hajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban az április közepe óta tartó ellenblokád során.

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

