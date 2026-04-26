Pusztító merénylet, 14-en meghaltak – drámai fotókat közöltek

A biztonsági kérdések által dominált választási kampány közepette a hatóságok a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőket (FARC) vádolták meg a robbantás elkövetésével. A csoport nem csatlakozott a 2016-os békeszerződéshez, és terrortámadásokat hajt végre szerte az országban.

Cali, 2026. április 24. Kisbusz ég sûrû füsttel a helyszínen 2026. április 24-én, miután egy jármûben elhelyezett pokolgép robbant a kolumbiai hadsereg cali támaszpontja elõtt. A hadsereg feltételezi, hogy a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erõk (FARC) nevû gerillaszervezetbõl kivált, a békeszerzõdést ellenzõ csoport hajtotta végre az egy sebesült áldozatot követelõ támadást. MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Az AFP francia hírügynökség videofelvételein az áldozatok holttestei körül álló embereket, megsemmisült járműveket és mély krátereket lehetett látni egy Cauca megyei úton, a fegyveres csoportok hagyományos befolyási övezetében, ahol a robbanás történt.

"Jelenleg 14 halottról és több mint 38 sérültről tudni, köztük öt kiskorúról"

- közölte az X-en Octavio Guzmán, Cauca megye kormányzója.

Egy rendőrségi forrás az AFP-nek jelezte, hogy a mentőcsapatok még mindig próbálják megtalálni az eltűnteket. Hozzátette, hogy nehéz megbecsülni az áldozatok számát, mert a merénylettel egy időben három caucai rendőrkapitányságon tűzharc alakult ki a gerillákkal.

Cali, 2026. április 24. Kisbusz lángol a helyszínen 2026. április 24-én, miután egy jármûben elhelyezett pokolgép robbant a kolumbiai hadsereg cali támaszpontja elõtt. A hadsereg feltételezi, hogy a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erõk (FARC) nevû gerillaszervezetbõl kivált, a békeszerzõdést ellenzõ csoport hajtotta végre az egy sebesült áldozatot követelõ támadást. MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzmán Jr.

"Azok, akik elkövették ezt a merényletet (...) terroristák, fasiszták és kábítószer-kereskedők" - közölte Gustavo Petro elnök az X közösségi oldalon