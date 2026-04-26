2026. április 26. vasárnap Ervin
Kisbuszt oltanak tûzoltók a helyszínen 2026. április 24-én, miután egy jármûben elhelyezett pokolgép robbant a kolumbiai hadsereg cali támaszpontja elõtt. A hadsereg feltételezi, hogy a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erõk (FARC) nevû gerillaszervezetbõl kivált, a békeszerzõdést ellenzõ csoport hajtotta végre az egy sebesült áldozatot követelõ támadást.
Nyitókép: Ernesto Guzmán Jr.

Pusztító merénylet, 14-en meghaltak – drámai fotókat közöltek

Infostart / MTI

Legalább 14 ember meghalt és 38 megsebesült szombaton egy bombamerényletben Kolumbia délnyugati részén, alig több mint egy hónappal az elnökválasztás előtt.

A biztonsági kérdések által dominált választási kampány közepette a hatóságok a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőket (FARC) vádolták meg a robbantás elkövetésével. A csoport nem csatlakozott a 2016-os békeszerződéshez, és terrortámadásokat hajt végre szerte az országban.

Cali, 2026. április 24. Kisbusz ég sûrû füsttel a helyszínen 2026. április 24-én, miután egy jármûben elhelyezett pokolgép robbant a kolumbiai hadsereg cali támaszpontja elõtt. A hadsereg feltételezi, hogy a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erõk (FARC) nevû gerillaszervezetbõl kivált, a békeszerzõdést ellenzõ csoport hajtotta végre az egy sebesült áldozatot követelõ támadást. MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzmán Jr.
Az AFP francia hírügynökség videofelvételein az áldozatok holttestei körül álló embereket, megsemmisült járműveket és mély krátereket lehetett látni egy Cauca megyei úton, a fegyveres csoportok hagyományos befolyási övezetében, ahol a robbanás történt.

"Jelenleg 14 halottról és több mint 38 sérültről tudni, köztük öt kiskorúról"

- közölte az X-en Octavio Guzmán, Cauca megye kormányzója.

Egy rendőrségi forrás az AFP-nek jelezte, hogy a mentőcsapatok még mindig próbálják megtalálni az eltűnteket. Hozzátette, hogy nehéz megbecsülni az áldozatok számát, mert a merénylettel egy időben három caucai rendőrkapitányságon tűzharc alakult ki a gerillákkal.

Cali, 2026. április 24. Kisbusz lángol a helyszínen 2026. április 24-én, miután egy jármûben elhelyezett pokolgép robbant a kolumbiai hadsereg cali támaszpontja elõtt. A hadsereg feltételezi, hogy a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erõk (FARC) nevû gerillaszervezetbõl kivált, a békeszerzõdést ellenzõ csoport hajtotta végre az egy sebesült áldozatot követelõ támadást. MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzmán Jr.
"Azok, akik elkövették ezt a merényletet (...) terroristák, fasiszták és kábítószer-kereskedők" - közölte Gustavo Petro elnök az X közösségi oldalon

A Fehér Házi Tudósítói Vacsorán elkövetett merényletkísérlet után megszólaltak a helyszínen tartózkodó szemtanúk. Gary O'Donoghue, a BBC News látássérült észak-amerikai tudósítója a bálteremben kialakult káoszról és a biztonsági protokoll hiányosságairól számolt be.
 

A csernobili atomerőmű negyven évvel ezelőtti robbanásából származó radioaktív anyagok terjedését nagyban befolyásolták a légköri viszonyok, ezért Magyarországot nem keletről, hanem egy északi kitérő után, északnyugatról érték el először a szennyező részecskék - olvasható a HungaroMet Zrt.-nek az ipari baleset évfordulójára készített összefoglalójában.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

2026. április 26. 10:35
2026. április 26. 09:07
