Nyitókép: Pixabay

200 métert zuhant, nem élte túl

Infostart / MTI

Egy hegycsúcs megmászása közben lezuhant és meghalt egy lengyel turista a Magas-Tátra szlovákiai részén pénteken – jelentette a hegyimentő szolgálat (HZS) közlésére hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szerencsétlenség a Jég-völgyi-csúcs (Ladovy stít) közelében történt, amikor két lengyel turista meg akarta mászni a csúcsot. A havas terepen egyikük vélhetően megcsúszott, majd mintegy 200 métert zuhant és az esés következtében az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett – közölte a HZS.

A hegyimentő szolgálat munkatársai Ótátra-füredről (Stary Smokovec) a szlovák belügyminisztérium helikopterével szálltak ki a helyszínre, ahol felvették a szerencsétlenül járt turista földi maradványait, majd átadták azokat a helyi rendőrségnek.

Kezdőlap    Külföld    200 métert zuhant, nem élte túl

Beteg ember, aki gonoszul nézett ki - megszólalt Donald Trump a merényletkísérlet után
Magyar Péter: tízmilliárdos értékben menekítik ki a vagyont, utalásokat zárolt a NAV

Ennyi volt: már nem bírják a lucfenyők a magyarországi klímát

Ennyi volt: már nem bírják a lucfenyők a magyarországi klímát

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 26.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 26.)

Suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

Suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

