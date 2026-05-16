Csutakolnak egy fontos autós alagutat

Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) karbantartást, takarítást kell végeznie az autópálya-kezelőnek az M85-ös Bécsi-dombi alagútjában. Minden alagút veszélyes üzemnek számít, ezért kiemelten fontos, hogy minden szenzor, lámpa, eszköz rendben működjön – írja a vezess.hu.

A száz szakember az alagútban működő közel 4000 berendezést, eszközt egyenként átvizsgálta, megtisztította, és szükség esetén kijavította.

Az MKIF Zrt. áprilisban közel 16 ezer négyzetméternyi (csaknem három futballpályányi) falfelületen végzett gépi mosást, a nehezen hozzáférhető helyeken pedig kézi eszközökkel tisztították meg a járatot.