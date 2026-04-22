Egy orosz művész ügye miatt áll a bál

A 25 éves művész a tervek szerint csütörtökön beszélt volna munkásságáról a Művészek a Kreml ellen című kiállítás keretében az amszterdami De Balie kulturális központban.

Yoeri Albrecht, a De Balie igazgatója elmondta: a holland külügyminisztériummal folytatott hetekig tartó levelezés után az IND azzal az indokkal tagadta meg a beutazást, hogy nem látják kellően biztosítottnak Kriszevics távozását az országból.

A hivatal érvelése szerint mivel a művész jelenleg Montenegróban tartózkodik, de ott nem rendelkezik állandó lakhatással, „fennáll a veszélye”, hogy Hollandiában folyamodna védelemért.

Kriszevics jelenleg Franciaországban próbál humanitárius vízumhoz jutni.

A De Balie igazgatója éles kritikával illette a bevándorlási hivatal döntését, amelyet cenzúrának nevezett, és hangsúlyozta, hogy ez sérti a művészi szabadságot, ezért jogi úton támadják meg az elutasítást.

Pavel Kriszevics ismert alakja az orosz ellenállásnak, aki korábban három és fél évet töltött börtönben rendszerkritikus akciói miatt.

2020-ban az orosz titkosszolgálat épülete előtt egy keresztre feszítette magát, 2021-ben pedig a Vörös téren öngyilkosságot imitáló performanszot mutatott be, hogy így tiltakozzon a politikai foglyok sorsa ellen.

A művész még a börtönben is alkotott, lepedőkre és saját vérével rajzolt képeket. A vitaközpont közleménye szerint egyelőre bizonytalan, hogy a művész bármilyen formában részt tud-e venni a csütörtöki programon.