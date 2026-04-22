2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Holland zászló
Nyitókép: P A Thompson, Getty Images

Egy orosz művész ügye miatt áll a bál

Infostart / MTI

A holland hatóságok elutasították Pavel Kriszevics orosz művész és korábbi politikai fogoly vízumkérelmét, mert a bevándorlási hivatal (IND) tart attól, hogy a férfi menedékjogot kérne az országban – írta az NlTimes hírportál.

A 25 éves művész a tervek szerint csütörtökön beszélt volna munkásságáról a Művészek a Kreml ellen című kiállítás keretében az amszterdami De Balie kulturális központban.

Yoeri Albrecht, a De Balie igazgatója elmondta: a holland külügyminisztériummal folytatott hetekig tartó levelezés után az IND azzal az indokkal tagadta meg a beutazást, hogy nem látják kellően biztosítottnak Kriszevics távozását az országból.

A hivatal érvelése szerint mivel a művész jelenleg Montenegróban tartózkodik, de ott nem rendelkezik állandó lakhatással, „fennáll a veszélye”, hogy Hollandiában folyamodna védelemért.

Kriszevics jelenleg Franciaországban próbál humanitárius vízumhoz jutni.

A De Balie igazgatója éles kritikával illette a bevándorlási hivatal döntését, amelyet cenzúrának nevezett, és hangsúlyozta, hogy ez sérti a művészi szabadságot, ezért jogi úton támadják meg az elutasítást.

Pavel Kriszevics ismert alakja az orosz ellenállásnak, aki korábban három és fél évet töltött börtönben rendszerkritikus akciói miatt.

2020-ban az orosz titkosszolgálat épülete előtt egy keresztre feszítette magát, 2021-ben pedig a Vörös téren öngyilkosságot imitáló performanszot mutatott be, hogy így tiltakozzon a politikai foglyok sorsa ellen.

A művész még a börtönben is alkotott, lepedőkre és saját vérével rajzolt képeket. A vitaközpont közleménye szerint egyelőre bizonytalan, hogy a művész bármilyen formában részt tud-e venni a csütörtöki programon.

első intézkedések

Itt van a leköszönő kormány utolsó, és az új kabinet első veszélyhelyzete: Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.
Készülnek a legrosszabbra az amerikaiak: csillagászati áron érkeznek a Trump nevét viselő új csatahajók

Az Egyesült Államok Haditengerészete 17 milliárd dollárt kért a 2028-as pénzügyi évre az első Trump-osztályú csatahajó, a USS Defiant (BBG-1) megépítésére. A program a hidegháború óta az egyik legköltségesebb felszíni hadihajó-fejlesztés. Célja, hogy a nagyhatalmi rivalizálás korában helyreállítsa az elveszített cirkálóképességet - tudósított az Army Recognition.

Nem vesztegetik az időt: máris elzavartak a keretből három diósgyőri focistát

Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

