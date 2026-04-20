Humanoid robot nyerte a félmaratont

A Flash nevű robot, amelyet a Shenzhen Honor Smart Technology Development fejlesztett ki, autonóm navigációval 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21,09 kilométeres távot. Ez jobb eredmény, mint az ugandai Jacob Kiplimo által márciusban, a lisszaboni félmaratonon futott 57 perc 20 másodperces világcsúcs - áll a jelentésben.

A versenyt második alkalommal rendezték meg; a 2025-ös első viadalon a győztes robot még 2 óra 40 perc 42 másodperc alatt ért célba, és a 20 induló csapatból mindössze hat teljesítette a távot.

A jelentés szerint az idei eseményen már több mint 100 csapat vett részt - köztük német, francia és brazil indulók is -, a robotok teljesítménye pedig jelentős fejlődést mutatott sebességben és stabilitásban egyaránt.

A résztvevők autonóm navigációval vagy távirányítással indulhattak, utóbbi esetben az elért időt 1,2-es szorzóval módosították. A csapatok mintegy 40 százaléka autonóm módon versenyzett, a dobogó mindhárom helyét a Honor csapatai szerezték meg.

A robotok és az emberi futók azonos útvonalon, de elkülönített sávokban haladtak. A férfiaknál a kínai Csao Haj-csie 1 óra 7 perc 47 másodperces idővel, a nőknél Vang Csiao-hszia 1 óra 18 perc 6 másodperccel nyerte meg a versenyt.

Nem minden robotnak sikerült teljesíteni a most vasárnap tartott megmérettetést sem, volt amelyeik már a rajtvonalnál elesett, egy másik pedig egy akadálynak ütközött.

A rendezvény Kína azon törekvését is tükrözi, hogy a mesterséges intelligencia és a humanoid robotika területén globális vezető szerepre tegyen szert, különösen az Egyesült Államokkal folytatott technológiai verseny közepette. A szakértők ugyanakkor rámutatnak: bár a látványos eredmények jelentős előrelépést jeleznek, a humanoid robotok széles körű ipari alkalmazása még fejlesztési fázisban van.