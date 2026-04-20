Nyitókép: Unsplash

Humanoid robot nyerte a félmaratont

Infostart / MTI

Humanoid robot nyerte meg a pekingi E-Town félmaratont, és idejével az emberi világcsúcsnál is gyorsabbnak bizonyult - jelentette a kínai állami média.

A Flash nevű robot, amelyet a Shenzhen Honor Smart Technology Development fejlesztett ki, autonóm navigációval 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21,09 kilométeres távot. Ez jobb eredmény, mint az ugandai Jacob Kiplimo által márciusban, a lisszaboni félmaratonon futott 57 perc 20 másodperces világcsúcs - áll a jelentésben.

A versenyt második alkalommal rendezték meg; a 2025-ös első viadalon a győztes robot még 2 óra 40 perc 42 másodperc alatt ért célba, és a 20 induló csapatból mindössze hat teljesítette a távot.

A jelentés szerint az idei eseményen már több mint 100 csapat vett részt - köztük német, francia és brazil indulók is -, a robotok teljesítménye pedig jelentős fejlődést mutatott sebességben és stabilitásban egyaránt.

A résztvevők autonóm navigációval vagy távirányítással indulhattak, utóbbi esetben az elért időt 1,2-es szorzóval módosították. A csapatok mintegy 40 százaléka autonóm módon versenyzett, a dobogó mindhárom helyét a Honor csapatai szerezték meg.

A robotok és az emberi futók azonos útvonalon, de elkülönített sávokban haladtak. A férfiaknál a kínai Csao Haj-csie 1 óra 7 perc 47 másodperces idővel, a nőknél Vang Csiao-hszia 1 óra 18 perc 6 másodperccel nyerte meg a versenyt.

Nem minden robotnak sikerült teljesíteni a most vasárnap tartott megmérettetést sem, volt amelyeik már a rajtvonalnál elesett, egy másik pedig egy akadálynak ütközött.

A rendezvény Kína azon törekvését is tükrözi, hogy a mesterséges intelligencia és a humanoid robotika területén globális vezető szerepre tegyen szert, különösen az Egyesült Államokkal folytatott technológiai verseny közepette. A szakértők ugyanakkor rámutatnak: bár a látványos eredmények jelentős előrelépést jeleznek, a humanoid robotok széles körű ipari alkalmazása még fejlesztési fázisban van.

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak

Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.

Iran says it will retaliate for US seizure of cargo ship as Tehran yet to confirm peace talks in Pakistan

The White House says US Vice-President JD Vance will lead another delegation but Tehran has not yet confirmed its attendance.

