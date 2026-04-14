Már az amerikai blokád első napján több hajó is átkelt a Hormuzi-szoroson

A hajózási adatok alapján már három Iránhoz köthető hajó is átkelt a Perzsa-öböl felé kedden, az amerikai blokád első napján – írja a Reuters. Donald Trump amerikai elnök vasárnap jelentette be a sikertelen Islambadi béketárgyalásokat követően, hogy a haditengerészet lezárja a tengerszorost – ahogy arról az Infostart is beszámolt.

A hírügynökség hozzáteszi, a három átkelő hajó nem iráni kikötők felé tartott, ezért nem vonatkozott rájuk a blokád. A panamai zászló alatt közlekedő, közepes méretű Peace Gulf tanker az Egyesült Arab Emirátusok felé tartott, egy másik, a Murlikishan Irak felé haladt tovább az adatok szerint, egy harmadik, a kínai kézben lévő Rich Starry pedig az első hajó lehet, amelyik kijutott az öbölből.

A harmadik tanker tulajdonosát, a Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd-t ráadásul amerikai szankciók is sújtják az Iránnal való üzletelés miatt.

A Rich Starry egy közepes méretű tankerhajó, és körülbelül 250 ezer hordónyi metanolt szállít a Kpler adatai szerint. Rakományát az Egyesült Arab Emírségekben vette fel, a fedélzeten kínai legénység szolgál.

A kínai külügyminisztérium kedden kijelentette, hogy a tengerszoros amerikai blokádja „veszélyes és felelőtlen”, illetve tovább növelheti a feszültségeket. A közlemény azonban arra nem tért ki, hogy kínai hajók át fognak kelni a lezáráson.