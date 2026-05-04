Mire elég a 400 millió dollárnyi amerikai támogatás Ukrajnának? Szakértő válaszol

Az Egyesült Államok kormánya hozzáférhetővé teszi a korábban Ukrajna számára megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet. Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta: egészen biztos abban, hogy fegyverkezésre, illetve a készülő orosz támadás megakadályozására használhatja Ukrajna ezt a pénzt, és jut erre a célra az EU által megszavazott 90 milliárd dollárból, amit részletekben kaphat meg Kijev.

„Úgy látom, az amerikaiak is rájöttek arra, hogy ha nem támogatják Ukrajnát, akkor abból nagy baj lesz. Ráadásul az is egy tény és lehet, hogy ez kicsit feldühítette a Trumpot, hogy az oroszok elég keményen támogatják az iráni elgondolásokat. Ez viszont az amerikai elképzelés ellen van, tehát Washington valamilyen lépést fog tenni” – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy Donald Trumpra jellemző a „hogyha te így, akkor én is így” attitűd, és akkor ő is segíti a „másik oldalt”.

Az ukránok sokszor elmondták már, hogy a légvédelmük megerősítésére van a legnagyobb szükség, hiszen az oroszok támadnak ballisztikus rakétákkal és drónokkal is. Emellett az Európai Uniótól kapott támogatás pedig főként az ország működésére megy, de Kis-Benedek József szerint az összeg jelentős része valahogy a védelmi iparba fog kerülni.

„Ebben benne vannak közös projektek, mert látjuk, hogy az európai országok közül jó néhánnyal van közös ukrán projekt, elsősorban fegyverek fejlesztése, illetve gyártása területén. Különös tekintettel a gyártásra, azt ugyanis nem Ukrajna területén, hanem valamelyik nyugati országban, főleg Nagy-Britanniában fognak realizálni, még akkor is, ha EU-s pénzről van szó” – értékelt Kis-Benedek József, hozzátéve, hogy egyértelműen erősödik a kooperáció Ukrajna és a nyugati országok között.

Az elmúlt napokban arról lehetett hallani hallani, hogy vannak nehézségei az oroszoknak, és a május 9-én megrendezésre kerülő győzelem napi parádét tankok, fegyverek nélkül fogják megrendezni, ami egy látványos fordulat lehet az elmúlt évekhez képest. Ezzel kapcsolatban a biztonságpolitikai szakértő azt mondta, a háború állásán az amerikai támogatás nem fordíthat, de az oroszok előrehaladásán lassíthat.

„Növeli az ukrán hadsereg ellenállóképességét, ami azt jelenti, hogy az oroszoknak többet kell a háborúra fordítani. És itt a díszszemlével kapcsolatos orosz álláspont sem a békét szolgálja, hanem inkább takarékossági okokból nem vonultatnak fel eszközöket” – fogalmazott Kis-Benedek József, hozzátéve: akár az is előfordulhat, hogy nincs, vagy nincsen kész még olyan eszköz, amivel most Vlagyimir Putyin orosz elnök büszkélkedni tudna.