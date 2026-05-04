Infostart.hu
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Nyitókép: Unsplash

Mire elég a 400 millió dollárnyi amerikai támogatás Ukrajnának? Szakértő válaszol

A védelmi iparba kerülhet nemcsak a Washington által biztosított 400 millió dollár, hanem az EU által Ukrajnának megszavazott hitel egy része is – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy ebből a pénzből részben Európában fognak fegyvereket gyártani.

Az Egyesült Államok kormánya hozzáférhetővé teszi a korábban Ukrajna számára megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet. Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta: egészen biztos abban, hogy fegyverkezésre, illetve a készülő orosz támadás megakadályozására használhatja Ukrajna ezt a pénzt, és jut erre a célra az EU által megszavazott 90 milliárd dollárból, amit részletekben kaphat meg Kijev.

„Úgy látom, az amerikaiak is rájöttek arra, hogy ha nem támogatják Ukrajnát, akkor abból nagy baj lesz. Ráadásul az is egy tény és lehet, hogy ez kicsit feldühítette a Trumpot, hogy az oroszok elég keményen támogatják az iráni elgondolásokat. Ez viszont az amerikai elképzelés ellen van, tehát Washington valamilyen lépést fog tenni” – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy Donald Trumpra jellemző a „hogyha te így, akkor én is így” attitűd, és akkor ő is segíti a „másik oldalt”.

Az ukránok sokszor elmondták már, hogy a légvédelmük megerősítésére van a legnagyobb szükség, hiszen az oroszok támadnak ballisztikus rakétákkal és drónokkal is. Emellett az Európai Uniótól kapott támogatás pedig főként az ország működésére megy, de Kis-Benedek József szerint az összeg jelentős része valahogy a védelmi iparba fog kerülni.

„Ebben benne vannak közös projektek, mert látjuk, hogy az európai országok közül jó néhánnyal van közös ukrán projekt, elsősorban fegyverek fejlesztése, illetve gyártása területén. Különös tekintettel a gyártásra, azt ugyanis nem Ukrajna területén, hanem valamelyik nyugati országban, főleg Nagy-Britanniában fognak realizálni, még akkor is, ha EU-s pénzről van szó” – értékelt Kis-Benedek József, hozzátéve, hogy egyértelműen erősödik a kooperáció Ukrajna és a nyugati országok között.

Az elmúlt napokban arról lehetett hallani hallani, hogy vannak nehézségei az oroszoknak, és a május 9-én megrendezésre kerülő győzelem napi parádét tankok, fegyverek nélkül fogják megrendezni, ami egy látványos fordulat lehet az elmúlt évekhez képest. Ezzel kapcsolatban a biztonságpolitikai szakértő azt mondta, a háború állásán az amerikai támogatás nem fordíthat, de az oroszok előrehaladásán lassíthat.

„Növeli az ukrán hadsereg ellenállóképességét, ami azt jelenti, hogy az oroszoknak többet kell a háborúra fordítani. És itt a díszszemlével kapcsolatos orosz álláspont sem a békét szolgálja, hanem inkább takarékossági okokból nem vonultatnak fel eszközöket” – fogalmazott Kis-Benedek József, hozzátéve: akár az is előfordulhat, hogy nincs, vagy nincsen kész még olyan eszköz, amivel most Vlagyimir Putyin orosz elnök büszkélkedni tudna.

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Mélyről a csúcs közelébe: újra BL-es lesz a United, de miért nem hosszabbítanak a sikeredzővel?

A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában.

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Donald Trump earlier said the military's "Project Freedom" would allow commercial ships to leave the strait. Iran responded by threatening to attack US forces.

