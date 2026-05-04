Volodimir Zelenszkij: ez árulja el, hogy Oroszország nem olyan erős

Ha Oroszország május 9-én Moszkvában katonai járművek nélkül tart díszszemlét, az azt jelenti, attól tart, hogy ukrán drónok repülhetnek át a Vörös tér felett – jelentette ki hétfőn Jerevánban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján mondott beszédét az Interfax-Ukraina hírügynökség idézte.

„Oroszország bejelentette, hogy május 9-én Moszkvában katonai járművek nélküli díszszemlét rendez. Ha ez megtörténik, ez lesz az első alkalom hosszú-hosszú évek óta, amikor nem engedhetik meg maguknak a katonai járművek használatát, és attól tartanak, hogy drónok repülhetnek át a Vörös tér felett. Ez sokat elárul. Ez azt bizonyítja, hogy jelenleg nem erősek.”

Zelenszkij szerint ezért továbbra is folytatni kell a szankciós nyomásgyakorlást Oroszországra, és folytatni kell Ukrajna támogatását. Hangsúlyozta az országa legsürgetőbb fegyverigényeinek kielégítésére létrehozott NATO-kezdeményezés, a PURL programcsomagok szükségességét.

„Ez segít megvédeni magunkat a ballisztikus rakéták fenyegetésétől. És úgy vélem, hogy Európának képesnek kell lennie önállóan előállítani mindazt, ami szükséges a védelméhez bármilyen fenyegetés ellen – minden ballisztikus rakétával végrehajtott támadás és bármilyen más fegyver ellen.”

Az ukrán államfő arra is felszólította a vezetőket, hogy a drónmegállapodás keretében haladjanak az együttműködés irányába, mivel „megbízható védelemre van szükség egész Európában a drónok és a levegőben, tengeren és szárazföldön történő potenciális támadások ellen”.

Zelenszkij kijelentette továbbá, hogy hatékony diplomáciai formátumot kell találni, és Európának minden béketárgyaláson helyet kell foglalnia a tárgyalóasztalnál.

„Kapcsolatban állunk az Egyesült Államokkal, és megértjük az ő nézeteiket és álláspontjukat, de jó lenne kidolgozni egy egységes európai álláspontot az oroszokkal folytatandó tárgyalásokra” – összegezte az ukrán vezető.