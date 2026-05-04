Ukrajnát megjárt orosz katonák a Győzelem Napján rendezett moszkvai katonai parádén. Forrás: X / The News Room
Volodimir Zelenszkij: ez árulja el, hogy Oroszország nem olyan erős

Az államfő az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján mondott beszédét az Interfax-Ukraina hírügynökség idézte.

Ha Oroszország május 9-én Moszkvában katonai járművek nélkül tart díszszemlét, az azt jelenti, attól tart, hogy ukrán drónok repülhetnek át a Vörös tér felett – jelentette ki hétfőn Jerevánban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Oroszország bejelentette, hogy május 9-én Moszkvában katonai járművek nélküli díszszemlét rendez. Ha ez megtörténik, ez lesz az első alkalom hosszú-hosszú évek óta, amikor nem engedhetik meg maguknak a katonai járművek használatát, és attól tartanak, hogy drónok repülhetnek át a Vörös tér felett. Ez sokat elárul. Ez azt bizonyítja, hogy jelenleg nem erősek.”

Zelenszkij szerint ezért továbbra is folytatni kell a szankciós nyomásgyakorlást Oroszországra, és folytatni kell Ukrajna támogatását. Hangsúlyozta az országa legsürgetőbb fegyverigényeinek kielégítésére létrehozott NATO-kezdeményezés, a PURL programcsomagok szükségességét.

„Ez segít megvédeni magunkat a ballisztikus rakéták fenyegetésétől. És úgy vélem, hogy Európának képesnek kell lennie önállóan előállítani mindazt, ami szükséges a védelméhez bármilyen fenyegetés ellen – minden ballisztikus rakétával végrehajtott támadás és bármilyen más fegyver ellen.”

Az ukrán államfő arra is felszólította a vezetőket, hogy a drónmegállapodás keretében haladjanak az együttműködés irányába, mivel „megbízható védelemre van szükség egész Európában a drónok és a levegőben, tengeren és szárazföldön történő potenciális támadások ellen”.

Zelenszkij kijelentette továbbá, hogy hatékony diplomáciai formátumot kell találni, és Európának minden béketárgyaláson helyet kell foglalnia a tárgyalóasztalnál.

„Kapcsolatban állunk az Egyesült Államokkal, és megértjük az ő nézeteiket és álláspontjukat, de jó lenne kidolgozni egy egységes európai álláspontot az oroszokkal folytatandó tárgyalásokra” – összegezte az ukrán vezető.

Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók

A Magyartanárok Egyesülete elnöke nem számít jó eredményekre a magyar nyelv és irodalom érettségin, amelyen középszinten a második részben Arany János A tölgyek alatt című költeményét kapták a diákok műelemzésként, míg a témakifejtő esszé témája a létösszegző versek voltak három magyar példán keresztül.
 

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Magyar műhold mehet a Holdhoz

Magyar műhold készül a Holdhoz: a Remred Technológia Fejlesztő Zrt., a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának vállalata, nemzetközi konzorcium élén, konzorciumvezetőként irányítja az Európai Űrügynökség (ESA) holdprogramjához kapcsolódó MoonRAD küldetést. A program célja egy közel 300 kilogrammos, Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése – áll a vállalat közleményében.

Kipukkadt a lufi a fővárosi lakáspiacon, óriásit zuhant a kereslet: mostantól a vevők diktálják a feltételeket?

A tavalyi drágulás után 2026 elejére megállt a budapesti lakásárak emelkedése, a kereslet pedig drasztikusan visszaesett.

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Donald Trump earlier said the military's "Project Freedom" would allow commercial ships to leave the strait. Iran responded by threatening to attack US forces.

