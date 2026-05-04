„Felrobbantotta” a bulit a „mindenes” miniszter – videó

Az amerikai külügyminiszter a napokban részt vett egy esküvőn, ahol DJ-ként is kipróbálta magát. Marco Rubio „akciójáról” videó is készül, ami arról tanúskodik, hogy a tárcavezető nagyon élvezi a dolgot:

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!??? pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.??? (@DanScavino) May 3, 2026

A New York Post emlékeztet, hogy Rubiót gyakran „mindenes miniszterként” is emlegetik, miután számos szerepet tölt be a Trump-adminisztrációban; egyszerre miniszter, nemzetbiztonsági tanácsadó és az amerikai Nemzeti Levéltár főlevéltárosa – idézi az Index.

Főnöke, Donald Trump állítólag maga is előszeretettel nevezi ki magát DJ-nek a floridai birtokán tartott magánpartikon. A amerikai elnök nemrég bevallotta, hogy a felesége, Melania, utálja, amikor elkezd táncolni a Village People „YMCA” című dalára – olvasható.