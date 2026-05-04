Tesztüzem a szlovák–magyar kapcsolatokban: kinek fáj a Felvidék?

Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter egy hétvégi vitaműsorban arról beszélt: ha Magyar Péter a határon túli magyar közösségeket szeretné meglátogatni, akkor szerinte elsőként nem Szlovákiába, hanem Kárpátaljára kellene utaznia. Állítása szerint ugyanis a szlovákiai magyar kisebbség „átlagon felüli jogokkal rendelkezik”, míg Ukrajnában a magyarok még az anyanyelvhasználatban is korlátozva vannak.

A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta: a jövőbeli szlovák–magyar kapcsolatok nagyban függnek majd az új magyar kormányfőtől. Úgy véli, Magyar Péter új szereplő az európai politikában, ezért lehetősége van arra, hogy javítsa a két ország viszonyát. Kritikai megjegyzést is tett azonban: kifogásolta, hogy a politikus többször

„Felvidékként” hivatkozott Szlovákia magyarok lakta területeire, ami a szlovák kormányzati körökben komoly felháborodást váltott ki.

Még élesebben fogalmazott Rudolf Huliak sportminiszter, aki egy videóüzenetben már biztonságpolitikai kockázatokat is emlegetett. Szerinte a Felvidék kifejezés használata azt jelzi, hogy a magyar politika továbbra is területi igényeket dédelget. Huliak odáig ment, hogy egy esetleges jövőbeli konfliktus lehetőségét is felvetette, és ismét sürgette a kötelező sorkatonaság visszavezetését, legalább három hónapos időtartamban. Úgy fogalmazott: Szlovákiának erősnek kell lennie, hogy meg tudja védeni saját szuverenitását.

A témában megszólalt a Szlovák Nemzeti Párt elnöke is. Andrej Danko kijelentette: fontosnak tartja a jószomszédi viszony megőrzését, de nem engedi, hogy bárki megsértse Szlovákia államiságát. Szerinte Magyar Péter szóhasználata ilyen szempontból problémás, és figyelmeztetett: ha ez a retorika folytatódik, az feszültségekhez vezethet.

Hasonló álláspontot képvisel az ellenzéki – egyébként magyarul kiválóan beszélő – Martin Dubéci, a Progresszív Szlovákia frakcióvezetője is. Bár pártja nyitott a kapcsolatok javítására, ő is hangsúlyozta:

nem tekinthető a jószomszédi viszony jelének, ha a magyar politikusok „Felvidékként” utalnak Szlovákiára.

Ugyanakkor hozzátette: bizonyos történelmi vagy néprajzi összefüggésekben a kifejezés használata árnyaltabb megítélés alá esik.

Abban mindkét oldal egyetért: a jövőbeli szlovák-magyar kapcsolatok minősége nagyban függ majd attól, hogy Magyar Péter megmarad-e a szlovák kormányzat által provokatívnak tartott retorikánál, vagy sikerül-e közös hangot találni Pozsonnyal.