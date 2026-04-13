ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.82
usd:
308.39
bux:
139459.59
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emmanuel Macron francia elnököt (b) fogadja Keir Starmer brit kormányfő a londoni miniszterelnöki rezidencián, a Downing Street 10.-ben 2025. július 9-én. Macron a brit uralkodó meghívására háromnapos állami látogatáson tartózkodik Nagy-Britanniában.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Andy Rain

Konferenciát rendeznek a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságáért

Infostart / MTI

Franciaország az Egyesült Királysággal közösen nemzetközi missziót indít a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosítására – jelentette be hétfőn Emmanuel Macron francia elnök.

Az államfő az X-en közzétett üzenetében elmondta, az ügyben napokon belül konferenciát rendeznek mindazon országok részvételével, amelyek hajlandóak közreműködni a misszióban.

Elmondta azt is, hogy a misszió kizárólag védelmi célokat fog szolgálni, nem kapcsolódik egyik harcoló félhez sem és azonnal elindul, amint a körülmények lehetővé teszik.

Macron, aki az ügyben vasárnap Keir Starmer brit kormányfővel is egyeztetett, nem kommentálta a Hormuzi-szoros amerikai blokádjáról szóló terveket, azonban a közel-keleti konfliktus diplomáciai megoldását sürgette, amely az ott élők békéjét és biztonságát szolgálja.

Mint mondta, ennek érdekében minden fontos kérdésre hosszútávú megoldást kell találni, beleértve Irán nukleáris fejlesztéseit és ballisztikus rakétaprogramját, illetve a síita állam a térségben kifejtett destabilizáló tevékenységét, valamint biztosítani kell azt is, hogy Libanon „megtalálja a békéhez vezető utat, amely egyúttal szavatolja szuverenitását és területi egységét”.

Franciaország kész ebben teljes mértékben részt venni, ahogy azt már a konfliktus első napján elmondtuk – szögezte le Macron.

Kezdőlap    Külföld    Konferenciát rendeznek a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságáért

konferencia

hajózás

emmanuel macron

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat”, amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyílt levélben kérik a hollywoodi színészek, hogy ne jöjjön létre a Warner Bros. és a Paramount gigafúziója

Több mint ezer filmszakember – köztük olyan ismert színészek, mint Jane Fonda, Joaquin Phoenix és Mark Ruffalo – nyílt levélben tiltakozott a Warner Bros. Discovery és a Paramount Skydance tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen. Szerintük az üzlet tovább szűkítené a versenyt az amerikai médiaiparban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 19:31
2026. április 13. 18:04
×
×