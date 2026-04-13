Konferenciát rendeznek a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságáért

Az államfő az X-en közzétett üzenetében elmondta, az ügyben napokon belül konferenciát rendeznek mindazon országok részvételével, amelyek hajlandóak közreműködni a misszióban.

Elmondta azt is, hogy a misszió kizárólag védelmi célokat fog szolgálni, nem kapcsolódik egyik harcoló félhez sem és azonnal elindul, amint a körülmények lehetővé teszik.

Macron, aki az ügyben vasárnap Keir Starmer brit kormányfővel is egyeztetett, nem kommentálta a Hormuzi-szoros amerikai blokádjáról szóló terveket, azonban a közel-keleti konfliktus diplomáciai megoldását sürgette, amely az ott élők békéjét és biztonságát szolgálja.

Mint mondta, ennek érdekében minden fontos kérdésre hosszútávú megoldást kell találni, beleértve Irán nukleáris fejlesztéseit és ballisztikus rakétaprogramját, illetve a síita állam a térségben kifejtett destabilizáló tevékenységét, valamint biztosítani kell azt is, hogy Libanon „megtalálja a békéhez vezető utat, amely egyúttal szavatolja szuverenitását és területi egységét”.

Franciaország kész ebben teljes mértékben részt venni, ahogy azt már a konfliktus első napján elmondtuk – szögezte le Macron.