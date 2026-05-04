ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.2
usd:
309.94
bux:
135423.95
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ül egy dombon, miután karambolozott a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíján a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal

Megváltoztatták az Ausztrál Nagydíj végeredményét

Infostart / MTI

Charles Leclerc utólag húsz másodperces büntetést kapott, így a hatodikról a nyolcadik helyre csúszott vissza a vasárnapi Forma-1-es Miami Nagydíjon.

A Ferrari monacói pilótája a harmadik helyért küzdött a futam végén, az utolsó kör elején elengedte az őt üldöző Oscar Piastrit, mert úgy gondolta, hogy később visszaelőzheti a McLaren ausztrál versenyzőjét, de kicsivel később megpördült, a falnak is nekiért a kocsijával, majd még ketten eléje kerültek. Leclerc a büntetést azért kapta, mert az utolsó körben, a balesete után levágta a sikánokat.

„Nagyon csalódott vagyok, teljes mértékben az én hibám volt" – sajnálkozott a verseny után. Mint mondta, úgy érezte, jó ötlet elengedni Piastrit, mert azután ő kapja az előzési lehetőséget, és talán visszaveheti a pozícióját, amit szerinte egyébként nehezen tudott volna tartani.

Leclerc összetettben megőrizte harmadik helyét.

A vb két hét múlva Montreálban, a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény (a formula1.com alapján):

Miami Nagydíj, Miami (57 kör, 308,326 km, a pontszerzők):

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:33:19.273 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 3.264 másodperc hátrány

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 27.092 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 43.051 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 48.949 mp h.

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 53.753 mp h.

7. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:01.871 perc hátrány

8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:04.245 mp h.

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:22.072 p h.

10. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:30.972 p h.

pole pozíció: Antonelli

leggyorsabb kör: Norris 1:31.869 perc (35. kör)

A vb-pontversenyek állása 4 futam után (még 18 van hátra):

versenyzők:

1. Antonelli 100 pont

2. Russell 80

3. Leclerc 59

5. Norris 51

4. Hamilton 51

6. Piastri 43

7. Verstappen 26

8. Oliver Bearman (brit, Haas) 17

9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 16

10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 10

11. Colapinto 7

12. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 4

13. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 4

14. Sainz Jr. 4

15. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 2

16. Esteban Ocon (francia, Haas) 1

17. Albon 1

csapatok:

1. Mercedes 180 pont

2. Ferrari 110

3. McLaren 94

4. Red Bull 30

5. Alpine 21

6. Haas 18

7. Racing Bulls 14

8. Williams 5

9. Audi 2

Kezdőlap    Sport    Megváltoztatták az Ausztrál Nagydíj végeredményét

forma-1

ausztrál nagydíj

charles leclerc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Tudósítónktól

A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépi a jegybank: október 1-jétől új világ vár a kriptózókra Magyarországon

Meglépi a jegybank: október 1-jétől új világ vár a kriptózókra Magyarországon

A kriptoeszköz-szolgáltatóknak egyértelmű, világos tájékoztatást kell adni ügyfeleiknek a kockázatviselési hajlandóságukról készített értékelés folyamatáról a portfóliókezeléshez vagy tanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódóan, illetve a kriptoeszköz-átküldéssel kapcsolatos információkról – olvasható a pénzügyi felügyelet friss ajánlásaiban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?

Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?

A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására figyelmeztetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Trump says "Project Freedom" is a "humanitarian gesture" to help ships running low on supplies. Iran insists the strait remains under its control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 09:05
Szoboszlai Dominik részletesen elemezte az MU-Liverpoolt
2026. május 4. 08:43
Lássuk az egyik leendő NB I-es fővárosi csapatot! – Sport a tévében
×
×