Megváltoztatták az Ausztrál Nagydíj végeredményét

A Ferrari monacói pilótája a harmadik helyért küzdött a futam végén, az utolsó kör elején elengedte az őt üldöző Oscar Piastrit, mert úgy gondolta, hogy később visszaelőzheti a McLaren ausztrál versenyzőjét, de kicsivel később megpördült, a falnak is nekiért a kocsijával, majd még ketten eléje kerültek. Leclerc a büntetést azért kapta, mert az utolsó körben, a balesete után levágta a sikánokat.

„Nagyon csalódott vagyok, teljes mértékben az én hibám volt" – sajnálkozott a verseny után. Mint mondta, úgy érezte, jó ötlet elengedni Piastrit, mert azután ő kapja az előzési lehetőséget, és talán visszaveheti a pozícióját, amit szerinte egyébként nehezen tudott volna tartani.

Leclerc összetettben megőrizte harmadik helyét.

A vb két hét múlva Montreálban, a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény (a formula1.com alapján):

Miami Nagydíj, Miami (57 kör, 308,326 km, a pontszerzők):

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:33:19.273 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 3.264 másodperc hátrány

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 27.092 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 43.051 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 48.949 mp h.

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 53.753 mp h.

7. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:01.871 perc hátrány

8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:04.245 mp h.

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:22.072 p h.

10. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:30.972 p h.

pole pozíció: Antonelli

leggyorsabb kör: Norris 1:31.869 perc (35. kör)

A vb-pontversenyek állása 4 futam után (még 18 van hátra):

versenyzők:

1. Antonelli 100 pont

2. Russell 80

3. Leclerc 59

5. Norris 51

4. Hamilton 51

6. Piastri 43

7. Verstappen 26

8. Oliver Bearman (brit, Haas) 17

9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 16

10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 10

11. Colapinto 7

12. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 4

13. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 4

14. Sainz Jr. 4

15. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 2

16. Esteban Ocon (francia, Haas) 1

17. Albon 1

csapatok:

1. Mercedes 180 pont

2. Ferrari 110

3. McLaren 94

4. Red Bull 30

5. Alpine 21

6. Haas 18

7. Racing Bulls 14

8. Williams 5

9. Audi 2