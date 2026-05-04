2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Az Országgyűlés üres ülésterme // Hungarian parliament building, Budapest. It is notable landmark of Hungary and a popular tourist destination of Budapest. It lies in Lajos Kossuth Square, on the bank of the Danube. It is currently the largest building in Hungary and still the tallest building in Budapest.
Nyitókép: tomch/Getty Images

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Infostart / MTI

Átvették megbízólevelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház Kupolatermében. Kevés kivétellel.

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke a megbízólevelek átadása előtt emlékeztetett, április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, melynek eredménye május 1-jén emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva az NVB öt napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát – jelezte.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a választás lebonyolításában több mint százezer ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették.

Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett.

A megbízóleveleket Sasvári Róbert és Nagy Attila elsőként a Tisza Párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány Istvánnak adta át.

Elhangzott: Kocsis Máté (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Lázár János (Fidesz), Rétvári Bence (KDNP), Latorcai Csaba (KDNP) és Budai Gyula (Fidesz) később veszi át megbízólevelét.

A névsort ITT tekintheti meg.

„Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország" – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök az MTA-n. Jelezte, hallja a tudomány és a kutatóintézetek dolgozóinak hangját, és érti, hogy az Akadémia vissza akarja fogadni a kutatóhálózatokat, ígérte, közösen kialakítják az új kutatóhálózati irányítási modellt, ami hosszú távra autonómiát biztosít és hatékony működést.
 

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen 76 109, emelt szinten 70 helyszínen 2417 vizsgázó tesz érettségit hétfőn – közölte az Oktatási Hivatal (OH).
 

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Az euró bevezetésének kérdése a visegrádi térségben az elmúlt években új lendületet kapott, részben az inflációs sokkok, részben a geopolitikai bizonytalanságok miatt.

A senior Iranian official says any "American interference" would be considered a violation of the almost four-week long ceasefire.

