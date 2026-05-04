Friss hírek a Budapesten eltűnt olasz zenészről

A padovai születésű, 24 éves dobos, Davide Lucchelli zenekarával, az Oggetto Sconosciuto nevű punk-rock bandával utazott Budapestre egy fellépésre. Május 1-jén a koncert után eltűnt és mivel azóta sem adott magáról életjelet, Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány elnöke felhívást tett közzé hétfőn közösségi oldalán, kérve, hogy akinek bármilyen információja van az ügyben, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal.

Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője az esettel kapcsolatban a 24.hu-val azt közölte, hogy az olasz hatóságok rendelték el a férfi körözését, majd az olasz nagykövetség bejelentést tett erről hétfőn a magyar rendőrségen. A nagykövetség megkeresése után a BRFK is elrendelte a férfi körözését. A nagykövetség azonban nemrég azt közölte, hogy a hozzátartozói épségben elérték a fiatalembert.

Az Independent Voices nevű koncert szervezői szintén megerősítették, hogy Davide Lucchelli épségben előkerült. „Most kaptuk az értesítést az olasz konzulátustól, hogy Davide Lucchelli (Liuk) megvan, épségben van, épp egy vonaton tart hazafelé. Köszönjük mindenkinek a megosztásokat!” – közölték.

A banda a történtek miatt korábban lemondta európa turnéja további koncertjeit.