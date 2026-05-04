2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
dobok, cintányér
Nyitókép: Pixabay

Friss hírek a Budapesten eltűnt olasz zenészről

ELŐZMÉNYEK

A fiatal férfi május 1-jén tűnt el Budapesten, most kiderült, hol van.

A padovai születésű, 24 éves dobos, Davide Lucchelli zenekarával, az Oggetto Sconosciuto nevű punk-rock bandával utazott Budapestre egy fellépésre. Május 1-jén a koncert után eltűnt és mivel azóta sem adott magáról életjelet, Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány elnöke felhívást tett közzé hétfőn közösségi oldalán, kérve, hogy akinek bármilyen információja van az ügyben, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal.

Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője az esettel kapcsolatban a 24.hu-val azt közölte, hogy az olasz hatóságok rendelték el a férfi körözését, majd az olasz nagykövetség bejelentést tett erről hétfőn a magyar rendőrségen. A nagykövetség megkeresése után a BRFK is elrendelte a férfi körözését. A nagykövetség azonban nemrég azt közölte, hogy a hozzátartozói épségben elérték a fiatalembert.

Az Independent Voices nevű koncert szervezői szintén megerősítették, hogy Davide Lucchelli épségben előkerült. „Most kaptuk az értesítést az olasz konzulátustól, hogy Davide Lucchelli (Liuk) megvan, épségben van, épp egy vonaton tart hazafelé. Köszönjük mindenkinek a megosztásokat!” – közölték.

A banda a történtek miatt korábban lemondta európa turnéja további koncertjeit.

Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók
Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

Váratlanul lángba borult egy hajó géptere az Egyesült Arab Emírségek partjainál, senki sem érti az okát

Kvíz: Azt hiszed, jól ismered az európai zászlókat? 10 kérdés, amiből kiderül, mennyire figyelsz a részletekre

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

