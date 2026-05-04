ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.65
usd:
309.52
bux:
133927.6
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A high-angle satellite view showing the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, and the rugged desert topography of the Middle East. Image map textures source: www.solarsystemscope.com
Nyitókép: Constantine Johnny/Getty Images

Irán nem tűri Donald Trump „humanitárius hajókísérő” elképzelését, ha kell, erőszakot alkalmaz

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Továbbra sem látszik, hogyan érhet véget az Irán ellen indított háború. A hétvégén az iszlám köztársaság megfenyegette az amerikai haditengerészetet, hogy megtámadják a hajóit, ha azok megpróbálnak bejutni a Hormuzi-szorosba. Előzőleg Teherán egyfajta ultimátumot adott Washingtonnak a háború lezárására.

A legújabb teheráni figyelmeztetés néhány órával azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte: az Egyesült Államok műveletet indít, amelynek célja, hogy biztonságosan átkísérje a Hormuzi-szorosban rekedt teherhajókat.

Irán azonban egyértelművé tette: nem tűri más országok katonai jelenlétét a vízi útvonalon. Ali Abdollahi vezérőrnagy, az iráni fegyveres erők központi parancsnokságának vezetője azt mondta:

minden, nem egyeztetett behatolást ellenséges lépésnek tekintenek, és szükség esetén katonai erővel válaszolnak.

A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú a globális energiaellátásban: a világ tengeren szállított kőolajának mintegy ötöde halad át a február óta tartó amerikai-izraeli-iráni konfliktus miatt lebénult térségben. Becslések szerint mintegy ezer kereskedelmi hajó és húszezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben.

Washington humanitárius műveletként próbálja beállítani az átkísérést, hangsúlyozva, hogy a hajók legénysége egyre súlyosabb ellátási gondokkal küzd. Az amerikai haderő ugyanakkor jelentős erőket mozgósítana: elhárító rakétákkal felszerelt rombolókat, több mint száz repülőgépet, drónokat és mintegy tizenötezer katonát.

A részletek azonban egyelőre homályosak. Nem világos például, hogy az Egyesült Államok közvetlenül beavatkozna-e egy esetleges támadás esetén, vagy hogy a szoros kijáratánál fekvő Omán miként tudná szabályozni a várhatóan megnövekvő hajóforgalmat.

Az amerikai haditengerészet mindenesetre azt javasolja a kereskedelmi hajóknak, hogy lehetőség szerint Omán felségvizein keresztül közlekedjenek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy már konkrét incidensekről is érkeztek jelentések: brit tudósítások szerint egy tankert ismeretlen lövedékek találtak el az Egyesült Arab Emírségek közelében.

A feszültség az olajpiacokon is azonnal érezhető volt. A Brent-típusú nyersolaj ára először esett, majd, ahogy már korábban is volt rá példa, ismét emelkedni kezdett, és hordónként 100 dollár fölé ugrott.

Mindeközben nincs áttörés a diplomáciai fronton. Az iráni keményvonalas frakció nevében a Forradalmi Gárda most saját, 30-napos ultimátumot adott az Egyesült Államoknak, miszerint állítsa le a tengeri blokádot és válaszoljon a 14 pontos elképzelésre. Washington választhat a „nehéz katonai konfrontáció vagy egy nem túl előnyös alku közt” – tette hozzá.

A követelés része, hogy ne csak a szoros kérdését, hanem a térség helyzetét is rendezzék, benne a Libanon elleni izraeli műveletek leállításával.

Donald Trump amerikai elnök viszont jelezte: nem tartja megfelelő kiindulópontnak az iráni tervet, és nem zárta ki a katonai műveletek újraindítását sem, ha Teherán – megfogalmazása szerint – „csúnyán viselkedik”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Irán nem tűri Donald Trump „humanitárius hajókísérő” elképzelését, ha kell, erőszakot alkalmaz

egyesült államok

irán

konfliktus

szállítás

blokád

hajóforgalom

hormuzi-szoros

energiaválság

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mire elég a 400 millió dollárnyi amerikai támogatás Ukrajnának? Szakértő válaszol

Mire elég a 400 millió dollárnyi amerikai támogatás Ukrajnának? Szakértő válaszol
A védelmi iparba kerülhet nemcsak a Washington által biztosított 400 millió dollár, hanem az EU által Ukrajnának megszavazott hitel egy része is – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy ebből a pénzből részben Európában fognak fegyvereket gyártani.
Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Magyar Péter közölte, melyik szerv felel majd a védelméért

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el

„Kezdődik a demokrácia bajnokság” – kérdőívet indít a Tisza Párt a Tisza Szigetek jövőjéről

Magyar Péter az Akadémián: a kormányzat visszatér a tudományos világot tisztelő és partnerként kezelő attitűdhöz

Freund Tamás: politikai változás előtt áll az ország, a tudomány és az Akadémia

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás

Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás

A daganatos betegségek sajnos nagyon régóta örökzöld témát jelentenek az orvoslásban. Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Donald Trump earlier said the military's "Project Freedom" would allow commercial ships to leave the strait. Iran responded by threatening to attack US forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 07:46
A szlovák fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
2026. május 3. 13:13
Mobilfejadag bevezetése fenyeget Angliában az energiaválság miatt
×
×