2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Keir Starmer brit miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Nagy-Britannia ellen kilátásba helyezett amerikai büntetõvámokról a londoni miniszterelnöki rezidencián, a Downing Street 10-ben 2026. január 19-én. Donald Trump amerikai elnök további vámokkal sújtaná azokat az országokat, amelyek ellenzik, hogy a jelenleg Dániához tartozó Grönland amerikai ellenõrzés alá kerüljön.
A britek is beszállnak Ukrajna 90 milliárd eurós segélycsomagjába

Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval (EU) arról a szándékáról, hogy csatlakozna az Ukrajna számára összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz.

A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség (EPC) hétfőn kezdődő jereváni csúcsértekezletén terjeszti elő.

A londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint Starmer az EPC-csúcson hivatalosan is bejelenti, hogy London az EU-val közösen kívánja biztosítani olyan létfontosságú hadfelszerelések szállítását, amelyekre Ukrajnának szüksége van az ellentámadás folytatásához és szuverén területeinek visszaszerzéséhez.

A brit kormányfő londoni hivatala közölte azt is, hogy Nagy-Britannia a Kijevnek nyújtandó uniós pénzügyi segítség támogatása mellett a héten várhatóan újabb olyan szankciócsomagot is bejelent

orosz vállalatok ellen, amelynek célja az orosz katonai beszállítói hálózat működésének akadályozása és így Oroszország katonai kapacitásainak további gyengítése.

Ukrajna az utóbbi hetekben sikeresen keresztülhúzta az orosz fegyveres erők számításait és további területeket szerzett vissza, köztük egy 200 négyzetkilométernyi területrészt a dél-ukrajnai Herszon környékén – áll a Downing Street hétfői ismertetésében.

A londoni miniszterelnöki hivatal szerint a hadszíntéren elszenvedett orosz emberveszteség most már meghaladja Oroszország mozgósítási képességeit.

Ugyanezt állapította meg a minap az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója.

Joby Rimmer ezredes a szervezet múlt heti ülésén elmondta: a brit kormány adatai szerint tavaly az orosz fegyveres erők 420 ezer tagja esett el vagy sebesült meg Ukrajnában; az orosz katonahalottak száma elérhette a 200 ezret.

Rimmer szerint Oroszország mindeközben Ukrajna területének alig 0,8 százalékát tudta újonnan elfoglalni.

A brit EBESZ-szaktanácsadó szerint az orosz veszteségek az idén is „kivételesen magasak”:

2026 elején a meghalt vagy megsebesült orosz katonák száma havi átlagban meghaladta a 30 ezret.

Hozzátette: az ukrajnai háború kezdete óta brit becslések szerint 1,3 millió orosz katona esett el vagy sebesült meg a hadszíntéren.

A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Többnyire pozitív a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, a hosszú hétvége után kis emelkedéssel kezdhetnek az európai részvénypiacok is a határidős indexek állása alapján. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, az olajár ma reggel minimálisan esik, a makrogazdasági adatok közül pedig európai beszerzési menedzser indexek és amerikai gyáripari megrendelési statisztikák érkeznek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt

Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.

Trump says US military will guide stranded ships out of Strait of Hormuz on Monday

An estimated 20,000 seafarers and 2,000 ships are stuck in the strait. Trump says some are running low on food, and calls "Project Freedom" a "humanitarian gesture".

