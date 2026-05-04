Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester-jelöltje sajtótájékoztatót tart Budapesten 2024. június 7-én. Ezen a napon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje visszalépett a jelöltségtől, és Vitézy Dávid támogatására kérte támogatóit.
Vitézy Dávid égető ügy miatt utazott Brüsszelbe

A közlekedés- és infrastruktúrafejlesztésre fordítható európai uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben – ezt maga a megbeszélésre vonaton tartó Vitézy Dávid közölte a Facebook-oldarára feltöltött videóban hétfőn.

Felidézte, hogy a múlt héten járt Brüsszelben Magyar Péter leendő miniszterelnök, aki találkozott az Európai Bizottság elnökével, és rendkívül sikeres tárgyalásokat folytattak.

Most szakmai szinten folytatják ezeket az egyeztetéseket, hogy meg tudják határozni, milyen projektre, célokra, és hogyan tudják felhasználni az uniós pénzeket – ismertette. Vitézy Dávid hozzátette: rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban.

A miniszterjelölt szerint nem teremt könnyű helyzetet az a tétlenség, időhúzás, ami az elmúlt négyéves ciklust jellemezte a leköszönő Orbán-kormány részéről.

„Elképesztő az a károkozás, amit azzal okozott a leköszönő kormány, hogy az uniós pénzeket veszni hagyta, és egyébként azokat az uniós pénzeket, amelyek még elérhetőek voltak, azokat sem használta fel”

– fogalmazott.

Vitézy Dávid a legfontosabb feladatok között említette a befagyasztott uniós források hazahozatalát, valamint azoknak a forrásoknak a megmentését, amelyek eddig is megvoltak, de azokat nem költötte el, illetve nem tudta szabályosan felhasználni Magyarország.

A miniszterjelölt ismertette: Magyarország már véglegesen elbukott 2 milliárd eurónyi európai uniós pénzt, ami egyebek mellett vasútfejlesztésre, villamosfejlesztésekre, környezetvédelmi fejlesztésekre szolgálhatott volna. Itt lejártak a határidők, ezeket nem használták fel szabályosan, nem voltak meg a megfelelő korrupcióellenes garanciák – tette hozzá.

„Nettó károkozás volt a leköszönő kormány részéről, hogy ezt hagyták”

– jelentette ki.

Vitézy Dávid kiemelte: most a feladatuk annak megakadályozása, hogy ilyen még egyszer előfordulhasson. Ehhez olyan projekteket is meg kell menteni, amelyek már nagyon nehéz helyzetben vannak – mondta.

Felidézte, hogy a Debrecen-Nyíregyháza közötti vasúti fejlesztést már a választások után leállította Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter; erre a beruházásra közvetlen európai uniós forrást nyert el Magyarország, és azt 2027-ig kellene felhasználni.

Sok százmilliárd forintnyi uniós pénz van még veszélyben - mutatott rá a miniszterjelölt, hozzáfűzve: azt a célt tűzte ki maga elé, és azért kell a létrejövő Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak dolgoznia, hogy ebből minél többet meg tudjanak menteni, és ahol lehet, határidő-hosszabbítást tudjanak elérni.

A Magyartanárok Egyesülete elnöke nem számít jó eredményekre a magyar nyelv és irodalom érettségin, amelyen középszinten a második részben Arany János A tölgyek alatt című költeményét kapták a diákok műelemzésként, míg a témakifejtő esszé témája a létösszegző versek voltak három magyar példán keresztül.
 

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Kedden további áremelkedésre számíthatunk a kutakon, írja a holtankoljak.

Véglegesen távozik az érdi CTPark logisztikai központból az akkumulátorok raktározásával és tesztelésével foglalkozó NXT Logis Kft., valamint az összes hozzá kapcsolódó partnercég.

Iran responded to Trump's "Project Freedom" by threatening to attack US forces. Cargo ships from the UAE and South Korea have reported being hit in the strait on Monday.

