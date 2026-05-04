2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

A Magyar Művészeti Akadémiának nem tiszta, ami az NKA-nál történt

Infostart / MTI

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tájékoztatást kért az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumával (KKPIK) kapcsolatban kialakult helyzetről a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezetőjétől.

Az MMA hétfői közleményében hangsúlyozták, hogy a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumába az MMA kurátort nem delegált, annak döntéseiről tájékoztatást nem kapott.

Hozzátették: az MMA részt kíván venni a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzet tisztázásában, amelyhez minden további szakmai és adminisztratív segítséget készek megadni.

Hozzáteszik: az MMA a mai napon írásban kérte a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezetőjét, hogy a KKPIK kapcsán kialakult helyzetről hivatalosan és haladéktalanul tájékoztassa a Magyar Művészeti Akadémiát.

Az elmúlt hetekben került napvilágra, hogy az NKA KKPIK több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást osztott ki többek között ismert előadóknak a kampányidőszakban. A pénzosztási botrányt követően lemondott az NKA Bizottságának több tagja. Távozott Bús Balázs, az NKA alelnöke is.

Az NKA Bizottság múlt heti rendkívüli ülésén döntés született arról, hogy a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 2025-2026-ban támogatott pályázóitól időközi szakmai és pénzügyi részbeszámolót kérnek be, Tarr Zoltán leendő kulturális miniszter pedig egy Facebook-posztban tett ígéretet arra, hogy a teljes NKA-hálózatot átvilágítják.

„Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország" – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök az MTA-n. Jelezte, hallja a tudomány és a kutatóintézetek dolgozóinak hangját, és érti, hogy az Akadémia vissza akarja fogadni a kutatóhálózatokat, ígérte, közösen kialakítják az új kutatóhálózati irányítási modellt, ami hosszú távra autonómiát biztosít és hatékony működést.
 

Nem igaz, hogy az Egyesült Államok hadihajói támadás alá kerültek ma Irán partjainál – írta ki X-oldalára az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Akár százmillió forintnál is többért adhatják el Vaszary János csaknem százéves festményét egy május közepi aukción.

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

