A Magyar Művészeti Akadémiának nem tiszta, ami az NKA-nál történt

Az MMA hétfői közleményében hangsúlyozták, hogy a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumába az MMA kurátort nem delegált, annak döntéseiről tájékoztatást nem kapott.

Hozzátették: az MMA részt kíván venni a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzet tisztázásában, amelyhez minden további szakmai és adminisztratív segítséget készek megadni.

Hozzáteszik: az MMA a mai napon írásban kérte a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezetőjét, hogy a KKPIK kapcsán kialakult helyzetről hivatalosan és haladéktalanul tájékoztassa a Magyar Művészeti Akadémiát.

Az elmúlt hetekben került napvilágra, hogy az NKA KKPIK több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást osztott ki többek között ismert előadóknak a kampányidőszakban. A pénzosztási botrányt követően lemondott az NKA Bizottságának több tagja. Távozott Bús Balázs, az NKA alelnöke is.

Az NKA Bizottság múlt heti rendkívüli ülésén döntés született arról, hogy a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 2025-2026-ban támogatott pályázóitól időközi szakmai és pénzügyi részbeszámolót kérnek be, Tarr Zoltán leendő kulturális miniszter pedig egy Facebook-posztban tett ígéretet arra, hogy a teljes NKA-hálózatot átvilágítják.