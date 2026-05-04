2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa az NB I-ben, az is kiderült, hány órakor

Infostart / MTI

Az utolsó játéknapon, jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó Fizz Ligában.

A listavezető ETO FC Győr és a címvédő Ferencváros között egy pont a különbség, az MLSZ versenybizottsága által elkészített program szerint így a két csapat a 33., azaz utolsó fordulóban egy időben játszik: a Győr Kisvárdán vendégeskedik, az FTC pedig a Zalaegerszeget fogadja.

Mivel a bronzérem megszerzésére még a Debrecen, a Paks és a ZTE is esélyes, e három együttes szintén május 16-án, ugyanebben az időpontban, 17.15-től játszik.

A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025/2026-os idényt.

A 33. forduló programja:

május 15., péntek

  • Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.45
  • Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 20.00

május 16., szombat

  • Kisvárda Master Good-ETO FC Győr 17.15
  • Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 17.15
  • Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.15
  • Debreceni VSC-Újpest FC 17.15

Azbesztszennyezés Szombathelyen: a polgármester mondta el, mikor kezdődhet a nagy védekezési munka

Azbesztszennyezés Szombathelyen: a polgármester mondta el, mikor kezdődhet a nagy védekezési munka
Szombathelynek napi félmillió forintjába kerül az azbesztszennyezés elleni ideiglenes védekezés, ezért gyorsan állandó megoldás kell. A javaslatok megvannak, csak közben épp kormányváltás zajlik, így a hivatalokban lassabban mennek a dolgok – mondta az InfoRádióban a város polgármestere. Nemény András szerint az osztrák bányákból Magyarország egész nyugati részére kerülhetett olyan kőzúzalék, amely rákkeltő azbesztet tartalmaz.
A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Magyar Péter és a TEK: a jövendő kormányfő közölte, melyik szerv felel majd a személyes védelméért

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Drasztikus drágulás jöhet a boltokban: egy pusztító időjárási anomália tehet keresztbe

Drasztikus drágulás jöhet a boltokban: egy pusztító időjárási anomália tehet keresztbe

Jelentősen emelkedett a kakaó, a nyerscukor és az arabica kávé határidős jegyzése a New York-i árutőzsdén, a drágulást elsősorban a termelést fenyegető El Niño időjárási jelenség miatti aggodalmak fűtik. Emellett az élénkülő kereslet és az alternatív bioüzemanyagok iránti növekvő piaci igény is felfelé hajtja az árakat.

Ezt sokan nem tudják a Lays, Oreo, M&Ms márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel

Ezt sokan nem tudják a Lays, Oreo, M&amp;Ms márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel

Mennyit fizetnél egy igazán különleges csokoládéért? És vajon kik uralják a világ nassolási piacát? Mutatjuk!

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Iran accuses the US of "outright lies". Meanwhile, cargo ships from the UAE and South Korea have reported being hit in the strait.

2026. május 4. 13:21
Újpest–Fradi – nem viselték méltósággal a pályán történteket
2026. május 4. 12:48
Az Inter edzője olyat tett, amire legutóbb José Mourinho volt képes
