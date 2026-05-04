Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa az NB I-ben, az is kiderült, hány órakor

A listavezető ETO FC Győr és a címvédő Ferencváros között egy pont a különbség, az MLSZ versenybizottsága által elkészített program szerint így a két csapat a 33., azaz utolsó fordulóban egy időben játszik: a Győr Kisvárdán vendégeskedik, az FTC pedig a Zalaegerszeget fogadja.

Mivel a bronzérem megszerzésére még a Debrecen, a Paks és a ZTE is esélyes, e három együttes szintén május 16-án, ugyanebben az időpontban, 17.15-től játszik.

A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025/2026-os idényt.

A 33. forduló programja:

május 15., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.45

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 20.00

május 16., szombat