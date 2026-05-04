Nem létezik többé „sárga vonal” a Hezbollah szerint

„Nem tűzszünet van Libanonban, hanem folytatódó izraeli–amerikai agresszió. Nincs rá elég szó, mennyire elítéljük a civilek és a települések elleni támadásokat, a gyerekek, nők, férfiak, idősek megölését” – jelentette ki Kászim hétfői közleményében.

Továbbá nem létezik „sárga vonal” vagy ütközőzóna – tette hozzá.

Az izraeli hadsereg Dél-Libanont zónákra osztotta fel a Gázai övezet mintájára, amelyet az ottani tűzszünet óta Izrael félig továbbra is megszállva tart. Az úgynevezett sárga vonalat a libanoni–izraeli határtól 6-10 kilométeres távolságban húzták meg. A vonal és a határ közötti övezetben, ahol számos település is van, az izraeli hadsereg – szárazföldi csapatokkal is – folytatja katonai műveleteit.

Kászim azt is hangsúlyozta, a konfliktus nem végződhet kapitulációval. A Hezbollah szerint Izraellel párbeszédet folytatni is kapitulációval érne fel.