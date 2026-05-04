2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Izraeli katonák házakat rombolnak le a dél-libanoni Tajbehben 2026. április 27-én. Az elõzõ nap az izraeli hadsereg a megszállva tartott dél-libanoni ütközõövezeten kívül lévõ hét település kiürítésére szólított fel, mert folytatja hadmûveletét arra hivatkozva, hogy a Hezbollah libanoni Irán-barát síita szervezet megsérti a tûzszünetet.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Nem létezik többé „sárga vonal” a Hezbollah szerint

Infostart / MTI

Naím Kászim, a Hezbollah libanoni síita milícia vezetője szerint nincs tűzszünet Libanonban, és Izrael és az Egyesült Államok továbbra is folytatja a katonai csapásokat.

„Nem tűzszünet van Libanonban, hanem folytatódó izraeli–amerikai agresszió. Nincs rá elég szó, mennyire elítéljük a civilek és a települések elleni támadásokat, a gyerekek, nők, férfiak, idősek megölését” – jelentette ki Kászim hétfői közleményében.

Továbbá nem létezik „sárga vonal” vagy ütközőzóna – tette hozzá.

Az izraeli hadsereg Dél-Libanont zónákra osztotta fel a Gázai övezet mintájára, amelyet az ottani tűzszünet óta Izrael félig továbbra is megszállva tart. Az úgynevezett sárga vonalat a libanoni–izraeli határtól 6-10 kilométeres távolságban húzták meg. A vonal és a határ közötti övezetben, ahol számos település is van, az izraeli hadsereg – szárazföldi csapatokkal is – folytatja katonai műveleteit.

Kászim azt is hangsúlyozta, a konfliktus nem végződhet kapitulációval. A Hezbollah szerint Izraellel párbeszédet folytatni is kapitulációval érne fel.

Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók

A Magyartanárok Egyesülete elnöke nem számít jó eredményekre a magyar nyelv és irodalom érettségin, amelyen középszinten a második részben Arany János A tölgyek alatt című költeményét kapták a diákok műelemzésként, míg a témakifejtő esszé témája a létösszegző versek voltak három magyar példán keresztül.
 

Magyar Péter óriási bejelentéseket tett az MTA-n

Nagyon megijedtek a manchesteri szurkolók: kórházban van a legendás edző, Sir Alex

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

