Csúnyán odavert a májusi fagy az alföldi gazdáknak, helyenként a teljes termés elpusztult – videó

Május elsején megdőlt a 82 éves hidegrekord hajnalban, a termelők szerint feketére fagyott a határ. Sokkoló képes beszámolók árasztották el a közösségi oldalakat, Kecelen, Jánoshalma és Lajosmizse környékén, Orgoványban és Tompán súlyos fagykárok keletkeztek, –5 Celsius-fokos minimumokat is mértek – írja a baon.hu.

A meteorológiai szolgálat szerint péntek hajnalban az ország nagy részén fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, amit a hideg légtömeg, a derült ég és a gyenge szél, valamint a hetek óta tartó szárazság okozott.

Nyírtasson új napi hidegrekord is született: -5,3 Celsius-fokig hűlt le a levegő, ezzel megdöntötte a korábbi rekordot, a -4,4 fokot, ezért komoly fagykárok keletkeztek a szőlő- és gyümölcsültetvényeken.

A megyei lapnak a soltvadkerti Gere Sándor borász nyilatkozott a károkról: Soltvadkert és Kecel között a csábori dűlőben közel 26 hektáron termesztenek nyolc fajta szőlőt, a péntek hajnali fagy 100 százalékban elvitte az idei termést. Mint mondta, öntözéssel, becsepegtetéssel, párásítással próbálták védeni a tőkéket, a helyzet azonban reménytelen volt. Kecel felől végig a gyümölcsösökben és a szőlőültetvényeken tüzeltek, füstöltek, óriási füstfelhőben volt a környék, de hiábavaló volt, nem tudták megmenteni az ültetvényeket – mesélte a borász, hozzátéve, hogy az idősebb gyümölcsösgazdák sem emlékeznek ekkora pusztításra.

Király Dóra okleveles kertészmérnök, szőlősgazda azt nyiatkozta: „Április 30-án egész nap figyeltük az időjárás-előrejelzéseket, de szinte minden időjárási platform eltérő információt adott. Családon belül több fagyvédelmi szélgép és füstképző gép is rendelkezésünkre áll, felkészítettük az összes gépet, eszközt az esti »bevetéshez«. Este 22:30 körül jeleztek a hőmérőink, hogy 1 Celsius-fok körül van a hőmérséklet, így megkezdtük a védekezést a fagy ellen. Hajnali 4 óra körül már több helyen is -6 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértünk 1,5-2 méter magasságban, míg a talajfelszínen -2 Celsius-fokot. Hajnali 5:30 körül már kezdett minden növényünk kókadni. A családon belül található minden meggy-, cseresznye-, szilva-, barack- és szőlőtermés a fagy martaléka lett.” A kertészmérnök elmagyarázta:

nem talaj menti fagy volt, hanem úgynevezett szállított fagyos levegő érkezett fölénk, ami azt jelenti, hogy amíg a talaj mentén -1, -2 Celsius-fok volt, addig a fák koronájának magasságában a szél lassan kifújta a meleg levegőt és befújta a helyére a -6 Celsius-fokos fagyos levegőt.

A szakember mezőgazdasági pályázatíróként arra figyelmeztette a kárt szenvedett gazdákat, hogy minél hamarabb keressék fel szaktanácsadójukat, pályázatírójukat, falugazdászukat és tegyék meg kárbejelentésüket a Magyar Államkincstár felé legkésőbb május 31-ig.

Május 1-jén hajnalban rendkívüli, több térségben pusztító fagy sújtotta Magyarország szőlőterületeit. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár, amely a rügyfakadás kritikus időszakában érte az ültetvényeket. Egyes gazdaságokban akár teljes terméskiesés is bekövetkezhet – írta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közleményében.

A kialakult helyzetre reagálva a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa május 4-én kezdeményezi a szükséges intézkedéseket az Agrárminisztériumnál a kárenyhítés érdekében. Ezzel párhuzamosan a hegybírók megkezdik a helyszíni felméréseket, hogy pontos kép alakuljon ki a károk mértékéről és a leginkább érintett borvidékekről. A szakmai szervezet bízik abban, hogy gyors és célzott támogatási intézkedések segítik a termelőket a károk mérséklésében.