ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
310.07
bux:
134643.93
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Jégkristályok egy gyümölcsfa virágain.

Csúnyán odavert a májusi fagy az alföldi gazdáknak, helyenként a teljes termés elpusztult – videó

Infostart

Sok helyen egyetlen éjszaka fagyott el a -5 fokban a teljes szőlő- és gyümölcstermés. A szakértő szerint az időjárási körülmények miatt a szokásos védelmi intézkedések ezúttal mit sem értek.

Május elsején megdőlt a 82 éves hidegrekord hajnalban, a termelők szerint feketére fagyott a határ. Sokkoló képes beszámolók árasztották el a közösségi oldalakat, Kecelen, Jánoshalma és Lajosmizse környékén, Orgoványban és Tompán súlyos fagykárok keletkeztek, –5 Celsius-fokos minimumokat is mértek – írja a baon.hu.

A meteorológiai szolgálat szerint péntek hajnalban az ország nagy részén fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, amit a hideg légtömeg, a derült ég és a gyenge szél, valamint a hetek óta tartó szárazság okozott.

Nyírtasson új napi hidegrekord is született: -5,3 Celsius-fokig hűlt le a levegő, ezzel megdöntötte a korábbi rekordot, a -4,4 fokot, ezért komoly fagykárok keletkeztek a szőlő- és gyümölcsültetvényeken.

A megyei lapnak a soltvadkerti Gere Sándor borász nyilatkozott a károkról: Soltvadkert és Kecel között a csábori dűlőben közel 26 hektáron termesztenek nyolc fajta szőlőt, a péntek hajnali fagy 100 százalékban elvitte az idei termést. Mint mondta, öntözéssel, becsepegtetéssel, párásítással próbálták védeni a tőkéket, a helyzet azonban reménytelen volt. Kecel felől végig a gyümölcsösökben és a szőlőültetvényeken tüzeltek, füstöltek, óriási füstfelhőben volt a környék, de hiábavaló volt, nem tudták megmenteni az ültetvényeket – mesélte a borász, hozzátéve, hogy az idősebb gyümölcsösgazdák sem emlékeznek ekkora pusztításra.

Király Dóra okleveles kertészmérnök, szőlősgazda azt nyiatkozta: „Április 30-án egész nap figyeltük az időjárás-előrejelzéseket, de szinte minden időjárási platform eltérő információt adott. Családon belül több fagyvédelmi szélgép és füstképző gép is rendelkezésünkre áll, felkészítettük az összes gépet, eszközt az esti »bevetéshez«. Este 22:30 körül jeleztek a hőmérőink, hogy 1 Celsius-fok körül van a hőmérséklet, így megkezdtük a védekezést a fagy ellen. Hajnali 4 óra körül már több helyen is -6 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértünk 1,5-2 méter magasságban, míg a talajfelszínen -2 Celsius-fokot. Hajnali 5:30 körül már kezdett minden növényünk kókadni. A családon belül található minden meggy-, cseresznye-, szilva-, barack- és szőlőtermés a fagy martaléka lett.” A kertészmérnök elmagyarázta:

nem talaj menti fagy volt, hanem úgynevezett szállított fagyos levegő érkezett fölénk, ami azt jelenti, hogy amíg a talaj mentén -1, -2 Celsius-fok volt, addig a fák koronájának magasságában a szél lassan kifújta a meleg levegőt és befújta a helyére a -6 Celsius-fokos fagyos levegőt.

A szakember mezőgazdasági pályázatíróként arra figyelmeztette a kárt szenvedett gazdákat, hogy minél hamarabb keressék fel szaktanácsadójukat, pályázatírójukat, falugazdászukat és tegyék meg kárbejelentésüket a Magyar Államkincstár felé legkésőbb május 31-ig.

Május 1-jén hajnalban rendkívüli, több térségben pusztító fagy sújtotta Magyarország szőlőterületeit. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár, amely a rügyfakadás kritikus időszakában érte az ültetvényeket. Egyes gazdaságokban akár teljes terméskiesés is bekövetkezhet – írta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közleményében.

A kialakult helyzetre reagálva a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa május 4-én kezdeményezi a szükséges intézkedéseket az Agrárminisztériumnál a kárenyhítés érdekében. Ezzel párhuzamosan a hegybírók megkezdik a helyszíni felméréseket, hogy pontos kép alakuljon ki a károk mértékéről és a leginkább érintett borvidékekről. A szakmai szervezet bízik abban, hogy gyors és célzott támogatási intézkedések segítik a termelőket a károk mérséklésében.

Kezdőlap    Gazdaság    Csúnyán odavert a májusi fagy az alföldi gazdáknak, helyenként a teljes termés elpusztult – videó

mezőgazdaság

fagy

fagykár

május

szőlő

károk

gyümölcs

elfagyás

alföld

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét

A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét

Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Többnyire pozitív a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, nagyot ment a dél-koreai tőzsde a chipgyártóknak köszönhetően, a hosszú hétvége után pedig vegyesen kezdenek az európai tőzsdék, miközben Londonban kereskedési szünnap van. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, de az olajár csak mérsékelten mozdul, a makrogazdasági adatok közül pedig európai beszerzési menedzser indexek és amerikai gyáripari megrendelési statisztikák érkeznek. Emellett Donald Trump a hétvégén büntetővámot jelentett be az EU-s autógyártókra, amire esnek az európai autógyártók részvényei a kereskedés első perceiben. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érettségi 2026: tanár elemzi a magyarérettségi feladatait, ezt mondta az idei vizsgáról

Érettségi 2026: tanár elemzi a magyarérettségi feladatait, ezt mondta az idei vizsgáról

A feladatokat elemző tanár szerint logikával, megfelelő tudással jól megoldható volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Trump says "Project Freedom" is a "humanitarian gesture" to help ships running low on supplies. Iran insists the strait remains under its control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 09:17
Tényleg elindultak az árak felfelé
2026. május 3. 11:18
Szakértő: ha ismét lesz KATA, könnyebb lesz a hitelfelvétel
×
×