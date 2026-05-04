2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Hakan Calhanoglu, az Internazionale játékosa belövi csapata második gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének Internazionale - FC Barcelona visszavágó mérkőzésén a milánói San Siro Stadionban 2025. május 6-án.
Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno

Az Inter edzője olyat tett, amire legutóbb José Mourinho volt képes

Infostart

Miután az Internazionale vasárnap este legyőzte a Parmát, három fordulóval a zárás előtt matematikailag is biztossá vált, hogy a fekete-kékek visszaülnek a Serie A trónjára, megszerezték a 21. bajnoki címüket.

Az Inter legutóbb 2024-ben nyerte el a scudettót, a bajnoki jelvényt, majd 2025-ben a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is második lett. Simone Inzaghi vezetőedző Szaúd-Arábiába távozott, változott a játékoskeret – mélyről kellett indulni.

A klub korábbi játékosa, a csúcsszinten kevés vezetőedzői tapasztalattal rendelkező Cristian Chivu munkája nehezen kezdődött a Serie A-ban: az első három fordulóban kétszer is kikapott az Inter. Aztán a nyolcadikban és a tizenkettedikben ismét. Vereséget szenvedett a lehetséges riválisok szinte mindegyikétől, a Juventustól, a Napolitól, a Milantól. A milánói derbin elszenvedett vereséggel az első helyről rögtön a negyedik helyre esett vissza, de szoros volt az élmezőny, a tizenötödik forduló, a Genoa elleni idegenbeli 2–1 után az élre állt, s már nem is engedte át másnak az elsőséget.

2026-ban a bajnoki cím bebiztosításáig mindössze egyetlen vereséget szenvedett el, ismét a Milantól, ismét 1–0-ra, de ez és néhány döntetlen csak kicsit lassította le a cél felé robogó fekete-kékeket, megállítani nem tudta.

Az Inter ráadásul még duplázhat is a szezonban, mivel bejutott az Olasz Kupa döntőjébe, ahol ellenfele a Lazio lesz majd.

„Ennek a klubnak a múltja megköveteli, hogy mindig a trófeákért küzdjünk. Vannak hullámvölgyek, a szezon egy maraton, de összességében mi voltunk a legkiegyensúlyozottabb csapat, még néhány vereség után is, mert mindig sikerült reagálnunk és talpra állnunk – mondta Cristian Chivu. – Azt hiszem, januárban és februárban 15 meccsen 14 győzelmet arattunk, vagy valami hasonlót, rájöttünk, hogy képesek vagyunk rá. Nehéz pillanatokon is túl kellett jutnunk, mint például a Bajnokok Ligája-kiesés a Bodö/Glimt ellen, a derbin elszenvedett vereség, de mindig fel tudtunk állni.”

A román Cristian Chivu egyébként az első külföldi edző José Mourinho 2010-es diadala óta, aki bajnok lett a Serie A-ban. Azóta Massimiliano Allegri hatszor, Antonio Conte ötször, Maurizio Sarri, Stefano Pioli, Luciano Spalletti és Simone Inzaghi egyszer-egyszer nyerte el csapatával a scudettót.

„Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország” – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök az MTA-n. Jelezte, hallja a tudomány és a kutatóintézetek dolgozóinak hangját, és érti, hogy az Akadémia vissza akarja fogadni a kutatóhálózatokat, ígérte, közösen kialakítják az új kutatóhálózati irányítási modellt, ami hosszú távra autonómiát biztosít és hatékony működést.
 

