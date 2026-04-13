Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2026. március 26-án.
Donald Trump: életbe lépett a blokád az iráni kikötők ellen

Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád hétfőn – közölte Donald Trump amerikai elnök.

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint a délelőtti órákban internetes közösségi oldalán arra figyelmeztette Irán vezetőit, hogy ha az ország haditengerészetének megmaradt kisméretű gyorsmozgású motorhajói megközelítik a blokád vonalát, az amerikai erők megsemmisítik azokat.

Az elnök megjegyezte, hogy ugyanazokat a fegyverrendszereket használhatják, mint amelyeket az amerikai katonaság a Karib-tenger térségében alkalmazott a feltételezett kábítószercsempész motorcsónakok ellen.

Trump elnök vasárnap azt jelentette be, hogy az Egyesült Államok hadereje ellenőrzés alá veszi a Hormuzi-szorost, valamint blokádot hoz létre Irán kikötői körül. Előzőleg kudarcba fulladtak az amerikai–iráni tárgyalások Pakisztánban. Az amerikai tárgyalódelegációt J. D. Vance alelnök vezette.

donald trump

hormuzi-szoros

iráni háború

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat”, amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

„Magyarország konzervatív jelképét legyőzte a jobbközép ellenzék” – angolszász sajtóreakciók

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Brüsszel és Berlin után Bécs is üdvözölte Magyar Péter, illetve a Tisza Párt győzelmét

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Ez is eljött: a Facebook anyavállalata lehet a legnagyobb a hirdetési piacon

Az eMarketer piackutató cég előrejelzése szerint a Meta Platforms idén globálisan megelőzi az Alphabet tulajdonában lévő Google-t a digitális hirdetési bevételek terén. Ezzel véget érhet a keresőóriás hosszú ideje tartó dominanciája az online hirdetések piacán.

Aranyba borítja a hazai tájat ez a különleges virág: sietned kell, ha látni akarod, de eszedbe ne jusson hazavinni

Áprilisban aranysárgára festi a nedves tájakat a mocsári gólyahír: látványos, de mérgező növény, amely fontos táplálék a beporzóknak. Ti felismeritek?

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

2026. április 13. 17:53
Lengyel elnök: az eredmény a magyar nép szuverén döntése
2026. április 13. 17:31
Fellángolt a vita Németországban a kannabisz részleges legalizálásáról
