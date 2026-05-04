Veszélyes használt autók: vaskos meglepetést hoz a legújabb lista

A 2026-os ADAC hibastatisztika arra a következtetésre jutott, hogy az autók megbízhatósága javult, a meghibásodások száma csökkent, és az elektromos modellek kedvezőbb képet mutatnak a hagyományos hajtású autókhoz képest.

Ugyanakkor a jelentés egyik legmeglepőbb tanulsága, hogy két korábban rendkívül megbízhatónak tartott márka, a Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt jól beazonosítható műszaki problémák miatt.

A 2026-os ADAC hibastatisztika azonban meglepően egyértelmű választ ad: az autók összességében megbízhatóbbak lettek – ugyanakkor néhány gyártónál és modellnél komoly problémák jelentek meg.

A német autóklub elemzése 27 gyártó 158 modellsorozatára terjedt ki, és a 2025-ben történt meghibásodásokat vizsgátja a 2-9 éves (2016–2023 között forgalomba helyezett) autók körében.

A megbízhatósági listát a Pénzcentrum szemlézte.

Kevesebb a meghibásodás, nő az autók élettartama

Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a modern autók nem hajlamosabbak a meghibásodásra - sőt, a trend egyértelműen javuló megbízhatóságot mutat.

2015-ben az 5 éves autók 3,6%-a hibásodott meg

2025-ben már csak 2,1%

a 10 éves autóknál 6,5%-ról 3,1%-ra csökkent ez az arány

Ez azt jelenti, hogy tíz év alatt gyakorlatilag felére esett vissza a meghibásodási valószínűség. A meghibásodott autók átlagéletkora még magasabb: már közel 14 év. Vagyis a problémák egyre inkább az idősebb járművekre koncentrálódnak.

A szakértők szerint a javulás oka az alkatrészek fejlődése és a gyártási folyamatok optimalizálása, amelyek hosszabb élettartamot biztosítanak.

A statisztika különösen hasznos a használtautó-vásárlóknak, hiszen konkrét modellek szintjén mutatja meg a megbízhatóságot.

A legjobbakat kategóriánként is összeszedték:

Miniautók:

Dacia Spring,

Skoda Citigo,

Suzuki Ignis,

Toyota Aygo,

VW up!

Kisautók

Audi A1,

BMW i3,

Mazda 2,

Mazda CX-3,

Mitsubishi Space Star,

Opel Crossland,

Renault Zoe,

Seat Arona,

Seat Ibiza,

Skoda Fabia,

Skoda Kamiq,

Skoda Yeti,

Suzuki Swift,

Suzuki Vitara,

VW Polo,

VW T-Cross,

VW Taigo

Alsó-középkategória

Audi A3,

Audi Q2,

Audi Q3,

BMW 1-es sorozat,

BMW 2-es sorozat (Active/Gran Tourer),

BMW iX1,

BMW X2,

Cupra Born,

Cupra Formentor,

Cupra Leon,

Mazda CX-5,

Mercedes A-osztály,

Mercedes B-osztály,

Mercedes EQA,

MG4,

Mitsubishi ASX,

Mitsubishi Eclipse Cross,

Renault Austral,

Seat Ateca,

Seat Leon,

Skoda Karoq,

Skoda Rapid,

Skoda Scala,

Volvo XC40,

VW Beetle,

VW Golf,

VW ID.3,

VW Caddy,

VW T-Roc,

VW Tiguan,

VW Touran

Középkategória

Audi A4,

Audi A5,

Audi Q4 e-tron,

Audi Q5,

BMW 3-as sorozat,

BMW 4-es sorozat,

BMW i4,

BMW X3,

Mercedes GLB,

Seat Tarraco,

Skoda Enyaq,

Tesla Model 3,

Tesla Model Y,

VW ID.4,

VW Passat

Felső-középkategória

Audi e-tron / Q8 e-tron,

BMW 5-ös sorozat,

BMW X5,

Mercedes GLE,

VW Arteon

A pozitív lista után érdemes megnézni a másik oldalt is: mely modellek szerepeltek kifejezetten gyengén a statisztikában.

Ezeknél a típusoknál az átlagnál jóval magasabb a meghibásodási arány, így használtautó-vásárlásnál különösen indokolt az alapos ellenőrzés.

Kisautók

Opel Meriva (2016–2017),

Toyota Yaris (2021–2023),

Toyota Yaris Cross (2022–2023)

Alsó-középkategória

Nissan Qashqai (2019),

Renault Scénic (2018–2019),

Toyota Corolla (2023),

Toyota C-HR (2020–2022),

Mazda 3 (2020),

Mazda CX-30 (2020),

Ford Kuga (2021)

Középkategória

Opel Insignia (2016–2019, 2022),

Toyota RAV4 (2017–2022),

Ford S-Max (2016–2018),

Hyundai Ioniq 5 (2022–2023)

Furgonok

Renault Master (2019),

Fiat Ducato (2016–2021, 2023)

A meghibásodások fő oka továbbra is a 12 voltos indítóakkumulátor. 2015-ben a feltárt hibák 35,7%-a eredt ebből, ez 2025-ben-ben 45,4%-ra nőtt, így messze a leggyakoribb probléma.

További hibaforrások:

motor és motorvezérlés: 21,8%

indító, generátor, elektromos rendszer: 10,4%

gumiabroncsok: 8,9%

zár- és kulcsrendszerek: 6,8%

Meglepő visszaesést mutat a Toyota és a Hyundai

A 2026-os ADAC hibastatisztika egyik legnagyobb meglepetése, hogy két, korábban kifejezetten megbízhatónak tartott márka, a Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt. A háttérben azonban nem általános minőségromlás áll, hanem jól beazonosítható, konkrét műszaki problémák.

A Toyota esetében különösen szembetűnő, hogy a hibák szinte minden érintett modellnél ugyanarra az okra vezethetők vissza. A C-HR és a RAV4 több évjáraton keresztül rossz értékelést kapott, míg a Yaris és a Yaris Cross főként az újabb, 2021 utáni modellek esetében teljesít gyengén. A meghibásodások döntő többségének oka a 12 voltos indítóakkumulátor hibája.

Ez az alkatrész kulcsszerepet játszik az autó működésében, hiszen nemcsak az indítást biztosítja, hanem a teljes fedélzeti elektronika alapellátásáért is felel. Ha az akkumulátor lemerül vagy meghibásodik, az autó egyszerűen nem indítható, függetlenül attól, hogy egyébként minden más rendszer működőképes lenne. Különösen meglepő, hogy egy viszonylag egyszerű és régóta ismert technológiáról van szó, mégis széles körben okoz problémát. A Toyota 2024 februárjától különböző javító intézkedéseket vezetett be, azonban a 2025-ös adatok alapján ezek hatása egyelőre nem látszik a statisztikában, az érintett modellek továbbra is magas meghibásodási arányt mutatnak.