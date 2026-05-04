2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a nagyszebeni Nagy téren 2019. május 8-án, egy nappal az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozója előtt, amelyet az erdélyi városban tartanak.
Még több amerikai katona jöhet Európába

Karol Nawrocki lengyel és Donald Trump amerikai elnök szerdán telefonon tárgyalt az amerikai csapatok európai jelenlétének kilátásairól – áll a lengyel elnöki hivatal hétfő hajnali közleményében.

A dokumentum szerint vasárnap Karol Nawrocki lengyel államfő telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. A beszélgetés témája az amerikai csapatok európai jelenléte volt.

Szombaton Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból. Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén pedig azt mondta, hogy a csapatkivonás várhatóan hat-tizenkét hónapon belül befejeződik.

Amerikai hivatalos adatok szerint Németországban mintegy 38 ezer amerikai katona állomásozik, ami az amerikai erők legnagyobb kontingense Európában.

Eközben az Egyesült Államok tízezer katonát állomásoztat Lengyelországban. Varsó a közelmúltban többször jelezte, hogy szívesen venné, ha nőne az amerikai csapatok jelenléte Lengyelországban.

A németországi csapatkivonásról szóló hétvégi bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump a múlt héten helyezte kilátásba a csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.

Megpihent áprilisban a lakáspiac, és ez még csak a kezdet

Áprilisban országosan 9815 lakóingatlan cserélt gazdát a Duna House havi tranzakciószám-becslése alapján, ami a várakozásainknak megfelelően alacsonyabb a márciusi értéknél: az egy hónappal ezelőtti felfutás utánra ugyanis csituló piaci aktivitást jeleztünk előre, mert az ingatlankeresések száma is visszaesett. Májusban sem várható nagyobb megugrás az adásvételekben, hiszen a húsvéti időszak, a tavaszi szünet és az országgyűlési választások is visszafogták a kereséseket.

Komoly figyelmeztetést adtott ki a Szerencsejáték Zrt.: erről mindenkinek tudnia kell, csúnya vége lehet a dolognak

A szerencsejátékokat szervező állami vállalat egész májusban felvilágosító kampányt tart annak érdekében, hogy a játékosok maguk is tisztában legyen saját szokásaikkal.

US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

