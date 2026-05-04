2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Egy sárga színű, veszélyre figyelmeztető tábla
Nyitókép: Getty Images/MirageC

Baj van a kaporlevéllel

Infostart / MTI

Az NKFH közleményében azt kérte, ha valaki a visszahívott termékekből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. A Böllér-Ker Kft. által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát, a megsemmisítését, elszállítását a hatóság nyomon követi – tájékoztatott a hatóság.

A Böllér-Ker Kft. visszahívta a forgalomból az általuk forgalmazott 250 grammos morzsolt kaporlevelet, és a 220 grammos morzsolt gasztro prémium kaporlevelet, miután határérték feletti növényvédőszer-maradékot mutattak ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálaton – közölte a Nemzeti Kereskedési és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn.

A közlemény szerint a 250 grammos morzsolt kaporlevél minőségmegőrzési ideje 2027. március 31., származási országa Egyiptom, gyártási tételszáma (LOT szám) 24081401A.

A 220 grammos termék gasztro prémium kaporlevél morzsolt/dill gerebelt megnevezésű termék szintén Egyiptomból származik, LOT száma 24081402A és 25060404A, a minőségmegőrzési ideje pedig mindkettőnek 2027. március 31., a 25090501A számúé pedig 2026. október 31. – írták a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel a kártevők elpusztíthatók, ezért jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapított meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Az NKFH közleményében azt kérte, ha valaki a visszahívott termékekből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el.

A Böllér-Ker Kft. által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát, a megsemmisítését, elszállítását a hatóság nyomon követi – tájékoztatott a hatóság.

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 77,2 millió dolláros szerződésmódosítást kötött az L3Harris Technologies vállalattal. A megállapodás a Trident II D5 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták repüléstesztelési műszereinek korszerűsítésére és fenntartására vonatkozik. A lépés célja az amerikai tengeri nukleáris elrettentő erő hitelességének növelése - számolt be az Army Recognition.

Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, de azért nyereget is.

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

2026. május 4. 14:07
Magyar Péter közölte, melyik szerv felel majd a védelméért
2026. május 4. 13:55
Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?
