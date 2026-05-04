Baj van a kaporlevéllel

A Böllér-Ker Kft. visszahívta a forgalomból az általuk forgalmazott 250 grammos morzsolt kaporlevelet, és a 220 grammos morzsolt gasztro prémium kaporlevelet, miután határérték feletti növényvédőszer-maradékot mutattak ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálaton – közölte a Nemzeti Kereskedési és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn.

A közlemény szerint a 250 grammos morzsolt kaporlevél minőségmegőrzési ideje 2027. március 31., származási országa Egyiptom, gyártási tételszáma (LOT szám) 24081401A.

A 220 grammos termék gasztro prémium kaporlevél morzsolt/dill gerebelt megnevezésű termék szintén Egyiptomból származik, LOT száma 24081402A és 25060404A, a minőségmegőrzési ideje pedig mindkettőnek 2027. március 31., a 25090501A számúé pedig 2026. október 31. – írták a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel a kártevők elpusztíthatók, ezért jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapított meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Az NKFH közleményében azt kérte, ha valaki a visszahívott termékekből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el.

A Böllér-Ker Kft. által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát, a megsemmisítését, elszállítását a hatóság nyomon követi – tájékoztatott a hatóság.