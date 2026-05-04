2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Egy apuka bébiétellel eteti az etetőszékben ülő kisgyermekét.
Nyitókép: Pexels

Bébiétel-botrány: újabb sötét részletekre derült fény

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A svájci székhelyű Hipp bébiételgyártó vállalat egy Ausztriában elbocsátott alkalmazottját gyanúsítják a vállalat ellen elkövetett zsarolási kísérlettel, a férfit elfogása után a kismartoni börtönbe szállították – számolt be róla hétfőn az osztrák média.

A Kronen Zeitung beszámolója szerint a 39 éves Pavel S. a német tulajdonú Hipp gmundeni fiókjának alkalmazottja volt, mielőtt februárban elbocsátották volna. A szlovákiai születésű férfit az általa küldött zsaroló e-mailben szereplő adatok elemzése nyomán sikerült megtalálni – írta a lap.

Az osztrák rendőrség nem erősítette meg az újság értesülését a gyanúsított személyéről, és részleteket sem árult el a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva.

A Die Presse című osztrák lap értesülése szerint a zsaroló, akinek salzburgi rejtekhelyét szombat reggel rohamozták meg a rendőrök, kétmillió eurót követelt a vállalattól. A férfi februárban veszítette el állását egy elbocsátási hullámban.

A toxikológiai szakvélemény még nem készült el az egyik Hipp sárgarépás-burgonyás pürét tartalmazó bébiételes üvegben talált 15 mikrogramm patkányméreggel kapcsolatban. Egy másik üveget azonban még keresnek, amelyet állítólag ugyanabban a Sparban árultak Kismartonban, amelyből a mérget tartalmazó üveg is származott.

Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában áprilisban összesen öt manipulált bébiételes üveget foglaltak le fogyasztás előtt.

A Hipp-termékeket a Spar áruházakból hívták vissza április közepén, miután kiderült, hogy valaki manipulálhatta a Hipp több 190 grammos, zöldségpürés üvegét. Óvintézkedésként más szupermarketek is kivonták a terméket a forgalomból.

