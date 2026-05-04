Leállt a forgalom a debreceni repülőtéren

Preventív pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért délután 13.45 órától péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légikikötőben – közölte honlapján a repülőtér. Azt írták, a munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszútávú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása.

A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa – olvasható.

A repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok négy menetrend szerinti járatot érintenek.

Az MTI információi szerint 2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat, tavaly egy négynapos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt.