ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.27
usd:
311.32
bux:
133586.12
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

Infostart

A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.

A Tisza Párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt jelöli az Országgyűlés alelnökének - jelentette be hétfőn Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök, a párt elnöke Facebook-bejegyzésében egyúttal jelezte, hogy Rák Richárd egyben a törvényalkotási bizottság elnöke is lesz.

A többi párt már a múlt héten bejelentette saját jelöltjeit, eszerint a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Duró Dórát javasolja az Országgyűlés alelnökének.

Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelölte a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője.

Kezdőlap    Belföld    Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

országgyűlés

alelnök

magyar péter

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók

Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók
A Magyartanárok Egyesülete elnöke nem számít jó eredményekre a magyar nyelv és irodalom érettségin, amelyen középszinten a második részben Arany János A tölgyek alatt című költeményét kapták a diákok műelemzésként, míg a témakifejtő esszé témája a létösszegző versek voltak három magyar példán keresztül.
 

Íme, a magyar írásbeli legfontosabb részeletei

Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Magyar Péter és a TEK: a jövendő kormányfő közölte, melyik szerv felel majd a személyes védelméért

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul lángba borult egy hajó géptere az Egyesült Arab Emírségek partjainál, senki sem érti az okát

Váratlanul lángba borult egy hajó géptere az Egyesült Arab Emírségek partjainál, senki sem érti az okát

Kigyulladt egy teherhajó géptere az Egyesült Arab Emírségek partjainál, Dubajtól északra. A balesetben senki sem sérült meg, a legénység minden tagja biztonságban van, írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered az európai zászlókat? 10 kérdés, amiből kiderül, mennyire figyelsz a részletekre

Kvíz: Azt hiszed, jól ismered az európai zászlókat? 10 kérdés, amiből kiderül, mennyire figyelsz a részletekre

Vajon jól megfigyelted az Európai zászlókat? Napi kvízünkkel kiderítheted, hogy csak az összképet nézed, vagy a részletekre is figyelsz-e.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Iran accuses the US of "outright lies". Meanwhile, cargo ships from the UAE and South Korea have reported being hit in the strait.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 18:08
Leállt a forgalom a debreceni repülőtéren
2026. május 4. 17:43
Friss hírek a Budapesten eltűnt olasz zenészről
×
×