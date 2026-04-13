block chain cryptocurrency business strategy ideas concept bit coin on reflection floor dark color tone with virtual graphic double exposure
Nyitókép: whyframestudio/Getty Images

„Egzisztenciális veszélyt” jelentene, ha kiderülne a Bitcoin-guru valódi neve

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Irán elleni háború is aktualitást adott a Bitcoin titokzatos alapítója utáni hajszának. Az Iszlám Köztársaság kriptovalutában akar tranzitdíjat behajtani a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól. A nemzetközi sajtót épp ezekben a napokban villanyozta fel, hogy megnevezték a Nakamoto álnév mögött állítólagosan rejtőzködő kripto-gurut. A Bloomberg szerint azonban ha tényleg rátalálnak, akkor az akár súlyos pénzügyi megrázkódtatásokhoz is vezethet a piacon.

Tizenhat évvel a Bitcoin megjelenése után a világ legnagyobb kriptovalutájának alkotója még mindig ismeretlen. Neve van, bár mindenki tudja, hogy álnév: Satoshi Nakamoto, avagy magyar átírásban Nakamoto Szatoshi. A „kandzsi” japán karakterekkel írt neveknek többféle kiejtése és jelentése is lehet, de ebben az esetben az „eredeti” vagy „a központból eredő” (中本, Nakamoto) és a „bölcs”, „éles eszű” (聡, Szatosi) szavak állhatnak mögötte, ami egyfajta utalás a fenomenális és ellentmondásos történetet befutó kriptovaluta kiötlőjére.

„Nakamoto” nyomában legutóbb a New York Times indult el. A lap legújabb tényfeltáró anyaga most egy konkrét, hús-vér ember nevével is előrukkolt: ő Adam Back brit informatikus, tudós, a Blockstream nevű blokklánc-cég alapítója.

A kutatók nyelvészeti elemzéssel fésülték át Szatosi Nakamoto évekkel ezelőtti online bejegyzéseit, és több mint száz olyan rá jellemző szót, kifejezést és stilisztikai egyezést azonosítottak, amelyek Back írásaiban is visszaköszönnek.

A vizsgált adatbázis 134 308 bejegyzést tartalmazott, amelyeket 620 különböző személy írt – és nyelvi egyezés vizsgálatakor Back neve emelkedett ki egyértelműen a többi közül: 521 általa használt egyedi szó vagy kifejezés egyezik a mítikus „Szatosi” szava járásával.

Az egyezések nem csupán szókincsbeli egybeesések. Mindketten hasonló módon használják a kötőjeleket – vagy, pontosabban szólva, ugyanolyan következetlen módon nem használják azokat Mindkettő keveri a brit és az amerikai helyesírást, és időnként összekeveri az „its"-t az „it's"-sszel (ami gyakori az angol anyanyelvűek bejegyzéseiben. Egyesek „DVD’s” – ként írják a DVD-t többes számban, de az Infostart tudósítója már látott olyan étlapot is, ahol a burgonya „potatoe’s” (krumplié) formában jelent meg). Visszaköszön írásaikban a britek által használt „bloody” melléknév, ami az idők során enyhévé vált szitokszó és körülbelül annyit tesz: „átkozott”, „rohadt”.

Egy különösen árulkodó nyom a „burning the money" kifejezés, amit Szatosi a bitcoinok megsemmisítésével kapcsolatban használ. A kriptográfiai levelezőlistákon 1999-ben egyedül Back alkalmazta ezt hasonló értelemben – több mint egy évtizeddel a Bitcoin megjelenése előtt.

Ráadásul Back épp akkor vett vissza az online aktivitásából, amikor Szatosi felbukkant a kriptográfiai fórumokon. És ha mindez nem elég: a brit szakember maga is kifejlesztett egy korai kriptovalutát, a Hascash-t, egy évtizeddel a Bitcoin megjelenése előtt.

Jött az erős, de nem meggyőző cáfolat

Back nem hagyta válasz nélkül az állításokat. Az X-en világosan közölte nyolcszázezer követőjével, hogy

„Nem én vagyok Szatosi."

Hozzátette, hogy fogalma sincs az alkotó kilétéről, és szerinte ez így is van jól – hiszen épp az ismeretlenség az, ami segíti a Bitcoint abban, hogy önálló eszközként, és ne egyetlen ember projektjeként kezeljék.

A New York Times riporterei azonban megjegyezték, hogy amikor nekiszegezték a kérdést, akkor Back elpirult, és láthatóan kényelmetlenül érezte magát. Egy 2024-es HBO-dokumentumfilmben, a Money Electric: The Bitcoin Mystery-ben is szembesítették a kérdéssel – akkor épp egy rigai park padján ücsörgött –, akkor szintén kategorikusan tagadott, és azt kérte, a beszélgetést ne rögzítsék.

Egy dolgot azért Back megerősített: szerinte írásai alapján Szatosi nagy valószínűséggel brit honfitárs, mivel szereti a szarkasztikus kifejezéseket. „Egy amerikainak valószínűleg nehéz megérteni a brit gúnyolódás finomságait" – mondta, utalva arra az elterjedt brit vélekedésre, hogy az amerikaiaknak nincs humorérzékük, vagy az legalábbis jóval alulfejlettebb.

Damoklész kardja a Bitcoin felett

Közben a Bloomberg hírügynökség azt írta, hogy „egzisztenciális fenyegetést” jelenthet a Satoshi/Szatosi utáni vadászat. Kriptopiaci elemzők nem véletlenül emlegetik ennek kapcsán, hogy a Bitcoin felett „Damoklész kardja" lebeg.

A kockázat egy konkrét számból ered: az a körülbelül 1,1 millió Bitcoin, amely a feltételezett alkotó korai tárcáiban 2011 óta érintetlenül pihen. Ez a vagyon a jelenlegi árfolyamon nagyjából 78 milliárd dollárnak – mintegy 28 ezer milliárd forintnak – felel meg.

Ha ezzel a Bitcoin-összeggel hirtelen elkezdenének tranzakciókat kötni, a piac szinte biztosan pánikba esne. A váratlanul megjelenő eladási nyomás drasztikus árfolyamzuhanást idézne elő, amelynek hatása az összes többi kriptovalutára is kiterjedne.

Nem csupán a pénz a tét

A Bitcoin egyik legvonzóbb aspektusa a decentralizáció: nincs mögötte sem bank, sem vezér, sem alapító atya. A leleplezett Szatosi akarva-akaratlanul azonnal egyfajta de facto tekintéllyé válna – puszta létezésével megkérdőjelezve azt az elvet, amelyre az egész rendszer épül.

A kripto-közösségben régóta élő „mindannyian Szatosi vagyunk" gondolat – amely az alkotó névtelenségéből táplálkozik – szintén elvesztené az erejét, ha kiderülne, hogy a mítikus alapító mégiscsak egy konkrét, hús-vér ember.

Kvantumfenyegetés

Ezenkívül a személyes veszély is leselkedhet a kripto-gurura. A biztonsági szakértők régóta figyelmeztetnek az úgynevezett „csavarkulcsos-támadásokra": ha felfednék hogy ki valójában Szatosi, akkor , fizikai erőszak vagy emberrablás révén megpróbálhatnák kicsikarni belőle a tárcájához szükséges privát kulcsokat.

Egy ekkora vagyon önmagában elegendő motiváció a legkülönfélébb rosszindulatú szereplők számára.

Hosszabb távon a kvantumszámítástechnika fejlődése növelheti a kockázatot. A jövő kvantumszámítógépei elméletileg feltörhetik a korai, gyengébb kriptográfiai védelemmel ellátott Bitcoin-tárcákat – köztük azokat is, amelyek Szatosival hozhatók összefüggésbe. Ez azt jelenti, hogy az alkotó azonosítása nemcsak őt magát tenné sebezhetővé, hanem az egész korai Bitcoin-ökoszisztémát is.

Az oltalmazó rejtély

A Bitcoin 2008 Mindenszentek ünnepe idején született, egy névtelen szerző úgynevezett „fehér könyvének” formájában, a globális pénzügyi válság csúcspontján.

Célja egy olyan rendszer megteremtése volt, amely kivon bizonyos tranzakciókat a bankok és a központi hatóságok ellenőrzése alól. Tizenhat évvel később a legnagyobb irónia talán az, hogy ez a rendszer – amelynek lényege az átláthatóság és a nyilvánosság – az alapítójának névtelenségéből merít erőt.

Időközben ellentmondásossá is vált azzal, hogy bűnbandák és online zsarolók is elkezdték használni és az anonímitást segítő pénznemként nagy szerepet játszott az úgynevezett „sötét web” létrejöttében.

Szatosi, egyfajta kult-figurává vált és voltak olyanok is, akik éppenséggel fennen hirdették, hogy valójában őket takarja a név.

2024-ben egy angliai bíróság elrendelte, hogy Dr Craig Wright ausztrál informatika-tudós hagyjon fel az állításokkal, hogy ő írta a Bitcoin születését beharangozó anyagot, azaz ő Satoshi.

Felmerült egy magyar szál is, (ugyancsak a New York Times révén), Nick Szabó, magyar származású kriptoszakember neve,

akinek monogramja egyezik Nakamoto Szatosiéval. Szabó 1998-ban alkotta meg a Bit Gold, egy decentralizált kriptovaluta elképzelését, amely a Bitcoin architektúrájának előfutára volt. Szabó szövegfordulatait is lingvisztikai elemzésnek vetették alá és nála is szinte kísértetiesen a Bitcoin-anyagból visszaköszönő tudományos és személyes kifejezéseket fedeztek fel.

Emellett a 90-es években ő volt a blokklánc-technológia alapját jelentő „okosszerződések”-koncepció egyik úttörője.

Szabó többször is tagadta, hogy ő lenne Satoshi és azt mondta, „hozzászokott” az állításhoz és hogy a Bitcoin az ő Bit Gold-ötletének sikeres megvalósítása.

Egy másik jelölt, a néhai titkosítás-technológiai aktivista, Hal Finney volt, aki elsőként állt ki a Bitcoin mellett, miközben más kriptográfusok először még bírálták azt.

Ő volt, az aki 2009-ben a „Satoshitól kapott 10 Bitcoinnal megvalósította az első Bitcoin-tranzakciót” és jelentéseket küldött az állítólagos Satoshinak a rendszer korai hibáiról.

Érdekesség még, hogy Finney-nek volt egy Dorian Satohsi Nakamoto nevű szomszédja

– egyesek szerint a ő nevét felhasználva titkolta el, hogy ő volt valójában az ikonikus kriptopénz megalkotója.

Most pedig Adam Back tagadja, hogy ő lenne a Bitcoin atyja és a rejtély továbbra is rejtály marad, miközben egyre több szakértő véli úgy: a titokzatosság valójában a rendszer beépített eleme.

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

„Magyarország konzervatív jelképét legyőzte a jobbközép ellenzék” – angolszász sajtóreakciók

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Brüsszel és Berlin után Bécs is üdvözölte Magyar Péter, illetve a Tisza Párt győzelmét

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

További olajtartalékokat szabadít fel szükség esetén a Nemzetközi Energiaügynökség

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

