Infostart.hu
2026. május 4. hétfő
Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) elnöke az V. kerületi József nádor téri női átmeneti szállóban 2016. október 3-án. Sikertelenül próbálták kilakoltatni az Oltalom Karitatív Egyesület által működtetett szállót a főváros munkatársai.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Iványi Gábor ugyanúgy cselekedne, mint négy évvel ezelőtt

Infostart / MTI

Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés négy évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az ellene és társai ellen indult büntetőügyben, tiltakozva az eljárás ellen.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2025 novemberében emelt vádat hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak bűntette miatt a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint két társuk ellen.

A vád szerint a terheltek 2022. február 21-én az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket.

Vallomása szerint a nyomozók nem közölték, hogy mit keresnek, iratokat, adathordozókat vittek el, amelyeket azóta sem adtak vissza. Azokkal az iratokkal ugyanakkor, amelyeket az adóhatóság kérésére korábban összegyűjtöttek, nem foglalkoztak, pedig ezeket egy külön irodában tárolták – hangsúlyozta.

Iványi Gábor álláspontja szerint nem volt indokolt a hatósági személyek fellépése, amelyet puszta erődemonstrációnak nevezett. Egyben képtelenségnek minősítette, hogy ő erőszakkal lépett volna fel a NAV munkatársaival szemben. A lelkész a költségvetési csalás gyanújával indult alapügyet is törvénytelennek nevezte, és jelezte, hogy az egész eljárás ellen tiltakozik és a vád visszavonását kéri.

Hangsúlyozta, hogy most is ugyanúgy cselekedne, mint négy évvel ezelőtt.

Az eljárás további vádlotti meghallgatásokkal folytatódik.

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Hétfő reggel leálltak a 20 millió forint feletti banki utalások Magyarországon, az Azonnali Átutlási Rendszeren kívüli tranzakciók nem teljesülnek - írja a Telex. Bár a lakossági azonnali fizetési rendszer zavartalanul működik, a nagyobb összegek elakadása épp egy jellemző bérfizetési napon okozhat fennakadásokat. A késések hátterében azonban nem a munkáltatók mulasztása, hanem egy központi rendszerhiba áll.

Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások az elszámolórendszer hibája miatt. Mivel kiemelt bérfizetési nap van, sokak munkabére késhet.

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

2026. május 4. 14:50
