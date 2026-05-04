Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

Tulajdonképpen kispártként, rövid listával futott neki 2024-ben a fővárosi önkormányzati választásoknak a Tisza Párt, így most az elsöprő kétharmados győzelme után gyakorlatilag nem maradt elég embere a fővárosi közgyűlésben – írja a nepszava.hu.

Két tiszás fővárosi képviselő, Bujdosó Andrea és Porcher Áron egyéniben parlamenti mandátumot szerzett, így összeférhetetlenség miatt le is mondtak a fővárosi mandátumukról. Azonban nem lesz könnyű embert találni a helyükre, ugyanis a 14 fős budapesti listán már csak két tartalékos, Kulja András és Lakos Eszter szerepel, ők viszont Európai Parlamenti képviselők – olvasható.

Az utóbbi két tisztség nem összeférhetetlen jogilag, a gyakorlatban viszont nehezen kivitelezhető a pozíciók párhuzamos ellátása. Eddig is volt két olyan tiszás képviselő, akik egyszerre két helyen is képviselők, de a fővárosi bizottsági tisztséget nem vállalták, a közgyűlésben alig szóltak hozzá.

A Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz elveszítette frakcióvezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, aki listásként került be a parlamentbe, és a zuglói Radics Bélát is pótolnia kell a pártnak. A Tiszával ellentétben a Fidesz viszont válogathat a jóval hosszabb, 32 fős listájáról.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is búcsúzik, Vitézy Dávid közlekedési miniszter lesz Magyar Péter kormányában.