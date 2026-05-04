2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. Szemben jobbról Karácsony Gergely főpolgármester (k), mellette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j).
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

A Tisza Párt választási győzelme után két képviselőjük már lemondott a fővárosi mandátumáról, de vannak, akik még kivárnak. Helyükre viszont nem érkeztek még új emberek, így kétséges, hogy kik fognak szavazni a májusi közgyűlésen.

Tulajdonképpen kispártként, rövid listával futott neki 2024-ben a fővárosi önkormányzati választásoknak a Tisza Párt, így most az elsöprő kétharmados győzelme után gyakorlatilag nem maradt elég embere a fővárosi közgyűlésben – írja a nepszava.hu.

Két tiszás fővárosi képviselő, Bujdosó Andrea és Porcher Áron egyéniben parlamenti mandátumot szerzett, így összeférhetetlenség miatt le is mondtak a fővárosi mandátumukról. Azonban nem lesz könnyű embert találni a helyükre, ugyanis a 14 fős budapesti listán már csak két tartalékos, Kulja András és Lakos Eszter szerepel, ők viszont Európai Parlamenti képviselők – olvasható.

Az utóbbi két tisztség nem összeférhetetlen jogilag, a gyakorlatban viszont nehezen kivitelezhető a pozíciók párhuzamos ellátása. Eddig is volt két olyan tiszás képviselő, akik egyszerre két helyen is képviselők, de a fővárosi bizottsági tisztséget nem vállalták, a közgyűlésben alig szóltak hozzá.

A Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz elveszítette frakcióvezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, aki listásként került be a parlamentbe, és a zuglói Radics Bélát is pótolnia kell a pártnak. A Tiszával ellentétben a Fidesz viszont válogathat a jóval hosszabb, 32 fős listájáról.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is búcsúzik, Vitézy Dávid közlekedési miniszter lesz Magyar Péter kormányában.

Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere

האAn Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 77,2 millió dolláros szerződésmódosítást kötött az L3Harris Technologies vállalattal. A megállapodás a Trident II D5 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták repüléstesztelési műszereinek korszerűsítésére és fenntartására vonatkozik. A lépés célja az amerikai tengeri nukleáris elrettentő erő hitelességének növelése - számolt be az Army Recognition.

Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, de azért nyereget is.

Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, de azért nyereget is.

US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

