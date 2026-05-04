ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.08
usd:
309.78
bux:
134723.58
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Szaktanári vélemény: egy feladat okozhatott nehézséget a magyar írásbelin

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A magyar nyelv és irodalom szaktanár véleménye szerint a 2026-os nyitó írásbeli érettségi nem rugaszkodik el a tananyagtól, azonban szerinte van olyan feladat, ami megizzaszthatja a vizsgázókat.

Mint arról az Infostart is beszámolt, ma reggel, május 4-én kezdődtek a 2026-os érettségi vizsgák.

A Magyar nyelv és irodalom érettségik reggel 9-kor kezdődtek, az első rész szövegértési feladatában Jókai életpályát kapták a diákok, míg az irodalmi feladatlapban feltűnt hibafelismerési feladat, művekhez kellett szereplők nevét társítani, és szerzőket is össze kellet kötni különböző, hozzájuk tartozó információkkal – írja az Eduline.

A oktatási portálnak nyilatkozó magyar szaktanár szerint a szövegértési feladatra számítani lehetett, így nem okozhatott különösebb meglepetést a diákoknak. A szöveg interjúformája kifejezetten segítséget jelenthet, hiszen a kérdések irányt mutathatnak a válaszadás során. Emellett a téma is ismerős lehet a vizsgázók számára, ráadásul érdekes is.

A szakértő azt is pozitívumként értékelte, hogy a szöveghez kapcsolódó feladatokban csupán minimális leíró nyelvtani rész szerepel, inkább csak jelzésértékkel. Ugyanakkor hozzátette: bár összességében jó feladatokról van szó, egy-két esetben a megfogalmazás nehézséget okozhat a tanulóknak.

A feladatlap is a tananyagra épült, a feladattípusok is ismertek, a tanár szerint első ránézésre nem tűnnek ijesztőnek. A tanulók olyan feladatokat kaptak, amelyekkel korábban már találkozhattak, így ezek sem okozhatnak nagy meglepetést.

Van azonban újdonság is az idei magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségin: kevesebb, összesen hat feladat szerepel a lapon, viszont az utolsó a megszokottnál összetettebb. Ebben a szerzők neveihez kell különböző információkat párosítani. Ez azért lehet nehezebb, mert viszonylag sok szerző és sok adat szerepel egyszerre a feladatlapon, de megfelelő tudással és józan logikával jól megoldható – nyilatkozta a szaktanár, aki szerint az is pozitív, hogy a feladatban szereplő szerzők és életpályák jól elkülöníthetők egymástól.

A szakember szerit egyedül az a feladat okozhat nehézséget, amelyikben adott művekhez kell szereplők neveit párosítani. Úgy véli, egy-két karakter neve valószínűleg mindenkinek eszébe jut, hármat azonban már nehezebb megjegyezni, pláne világirodalmi művek esetén.

Az érettségi I. részének megoldására a vizsgázóknak összesen 90 percük van. A szövegértés megoldása 40, az irodalmi kvíz megoldása pedig 20 pontot ér.

Kezdőlap    Belföld    Szaktanári vélemény: egy feladat okozhatott nehézséget a magyar írásbelin

oktatás

érettségi

vizsga

tanár

magyar nyelv és irodalom

2026

feladatsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jókai Mór és Wass Albert – Kiderült, milyen feladatok vannak a magyarérettségin

Jókai Mór és Wass Albert – Kiderült, milyen feladatok vannak a magyarérettségin

A középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy nyolcszáz-ezer szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat.
 

Szaktanári vélemény: egy feladat okozhatott nehézséget a magyar írásbelin

Új kor – Mit szabad és mit nem az érettségin?

Drukkoljunk, indul az érettségi! Jöjjenek a számok és a menetrend!

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi folyik itt? Senki sem tudja, mi lesz Iránban, mégis csúcson az amerikai tőzsdék

Mi folyik itt? Senki sem tudja, mi lesz Iránban, mégis csúcson az amerikai tőzsdék

Az erős amerikai vállalati eredmények – élükön a technológiai szektorral – háttérbe szorítják a közel-keleti konfliktus miatti részvénypiaci aggodalmakat a Morgan Stanley stratégái szerint - írja a Bloomberg. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes vegyszer lapulhat a kedvenc ruháidban: kíméletlen razziát indítottak a boltokban és a weben

Veszélyes vegyszer lapulhat a kedvenc ruháidban: kíméletlen razziát indítottak a boltokban és a weben

A vizsgálat fő célja a valótlan anyagösszetételt feltüntető ruhadarabok kiszűrése, valamint a termékek esetlegesen egészségkárosító formaldehid-tartalmának ellenőrzése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz after Trump says military will help stranded ships

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz after Trump says military will help stranded ships

A senior Iranian official says any "American interference" would be considered a violation of the almost four-week long ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 11:06
Freund Tamás: alapvető politikai változás előtt áll az ország, a tudomány és az Akadémia
2026. május 4. 10:07
Jókai Mór és Wass Albert – Kiderült, milyen feladatok vannak a magyarérettségin
×
×