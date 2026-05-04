Szaktanári vélemény: egy feladat okozhatott nehézséget a magyar írásbelin

Mint arról az Infostart is beszámolt, ma reggel, május 4-én kezdődtek a 2026-os érettségi vizsgák.

A Magyar nyelv és irodalom érettségik reggel 9-kor kezdődtek, az első rész szövegértési feladatában Jókai életpályát kapták a diákok, míg az irodalmi feladatlapban feltűnt hibafelismerési feladat, művekhez kellett szereplők nevét társítani, és szerzőket is össze kellet kötni különböző, hozzájuk tartozó információkkal – írja az Eduline.

A oktatási portálnak nyilatkozó magyar szaktanár szerint a szövegértési feladatra számítani lehetett, így nem okozhatott különösebb meglepetést a diákoknak. A szöveg interjúformája kifejezetten segítséget jelenthet, hiszen a kérdések irányt mutathatnak a válaszadás során. Emellett a téma is ismerős lehet a vizsgázók számára, ráadásul érdekes is.

A szakértő azt is pozitívumként értékelte, hogy a szöveghez kapcsolódó feladatokban csupán minimális leíró nyelvtani rész szerepel, inkább csak jelzésértékkel. Ugyanakkor hozzátette: bár összességében jó feladatokról van szó, egy-két esetben a megfogalmazás nehézséget okozhat a tanulóknak.

A feladatlap is a tananyagra épült, a feladattípusok is ismertek, a tanár szerint első ránézésre nem tűnnek ijesztőnek. A tanulók olyan feladatokat kaptak, amelyekkel korábban már találkozhattak, így ezek sem okozhatnak nagy meglepetést.

Van azonban újdonság is az idei magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségin: kevesebb, összesen hat feladat szerepel a lapon, viszont az utolsó a megszokottnál összetettebb. Ebben a szerzők neveihez kell különböző információkat párosítani. Ez azért lehet nehezebb, mert viszonylag sok szerző és sok adat szerepel egyszerre a feladatlapon, de megfelelő tudással és józan logikával jól megoldható – nyilatkozta a szaktanár, aki szerint az is pozitív, hogy a feladatban szereplő szerzők és életpályák jól elkülöníthetők egymástól.

A szakember szerit egyedül az a feladat okozhat nehézséget, amelyikben adott művekhez kell szereplők neveit párosítani. Úgy véli, egy-két karakter neve valószínűleg mindenkinek eszébe jut, hármat azonban már nehezebb megjegyezni, pláne világirodalmi művek esetén.

Az érettségi I. részének megoldására a vizsgázóknak összesen 90 percük van. A szövegértés megoldása 40, az irodalmi kvíz megoldása pedig 20 pontot ér.