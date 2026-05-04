2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Termékeny, közismert zenész-tanár kapta az Artisjus Életműdíjat – mutatjuk a listát!

Infostart / MTI

László Attila kapja idén az Artisjus könnyűzenei alkotói életműdíját, az év könnyűzeneszerzője Rácz Gergő, könnyűzenei szövegírója Rúzsa Magdi lett, a komolyzenei kategóriában elismerést vehet át mások mellett Dobszay-Meskó Ilona és Virágh András Gábor is a szerzői egyesülettől a május 11-i díjátadón.

Az Artisjus 26. alkalommal díjazza a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat, idén tíz alkotó, illetve alkotói közösség munkáját ismerte el. A díjakat május 11-én a Magyar Zene Házában adják át az irodalmi Artisjus-díjakkal együtt – közölte a szerzői egyesület hétfőn.

Idén is a szerzőkből és egy zeneműkiadóból álló vezetőség döntött a díjazottakról, a könnyűzenei alkotók kiválasztását külön szakmai bizottság készítette elő.

A könnyűzenei alkotói életműdíjas László Attila gitárművész, zeneszerző a hazai dzsesszélet meghatározó szereplője. Több saját zenekart alapított, játszott együtt mások mellett Randy Breckerrel, Billy Cobhammel, Miroslav Vitoussal és Peter Erskine-nel, hosszú idő óta dolgozik Charlie-val. 1987 óta tanít a Zeneakadémián.

„Műfajokon átívelő, invenciózus szerzői és előadói tevékenységét mindig a magas színvonalú szakmai kivitelezés és a zene iránti feltétlen alázat jellemezte” – emelte ki méltatásában Bágyi Balázs.

Az év könnyűzeneszerzője díjat Rácz Gergő zeneszerző, énekes, producer kapja. A V.I.P. együttes tagjaként vált ismertté, később a Fool Moon a cappella együttes tagjaként ért el sikereket. Első szólóalbuma 2006-ban jelent meg, zeneszerzőként dolgozott Wolf Katival, a Vastag fivérekkel, többször kapott Fonogram-díjat. „Vannak, akiknek néhány hangból és pár sorból sikerül közös emlékeket létrehozni egy egész országnak. És ez bizony kivételes teljesítmény” – fogalmaz laudációjában Czutor Zoltán.

Az év könnyűzenei szövegírója Rúzsa Magdi lett, aki a 2006-os Megasztár győzteseként énekesnőként vált országosan ismertté. Eddig nyolc stúdióalbuma jelent meg. 2018-ban Máté Péter-díjat, 2024-ben Prima Primissima díjat, idén Kossuth-díjat kapott.

„Szövegei lelki találkozási pontok, egyszerre képesek intim közelségbe engedni és közösségi élménnyé válni” – írja laudációjában Major Eszter.

Az év produkciója díjat a Hungaria együttes kapja az MVM Dome-ban tavaly tartott két koncertjéért. Fenyő Miklós 1967-ben alapította a zenekart, amely 1979-től 1983-ig érte el legnagyobb sikereit, elsősorban a Rock and Roll Party (1980) és a Hotel Mentol (1981) című albummal. A Hungaria 2025-ben (Dollyval, Fenyő Miklóssal, Novai Gáborral és Szikora Róberttel) az MVM Dome-ban dupla teltház előtt lépett fel, fél évvel később Fenyő Miklós elhunyt.

„Töretlen sikerük titka a folytonos megújulás, a tökéletes profizmus, virtuóz és sokszínű zenekari hangzás” – fogalmaz méltatásában Kocsák Tibor.

Az év junior könnyűzenei alkotója elismerést Gerlóczy Zsigmond és Kökény Dániel kapta.

A zongorista, zeneszerző Gerlóczy Zsigmond az improvizációt zeneszerzői eszközként használja, zenei gondolkodásában a klasszikus zene, a dzsessz és a világzenei hatások közötti átjárás kap hangsúlyt.

„Ő már egy új generáció alkotója. Egy olyan nemzedéké, amelyet nem kötnek a stílusok határai. A műfajok helyett az érzet számít, az őszinte önkifejezés és az a belső kíváncsiság, amely új és váratlan zenei irányok felé vezeti” – méltatta Sebestyén Áron.

Kökény Dániel énekes, dalszerző, szövegírót Ugyanaz a ház című daláért 2025-ben Fonogram-díjjal ismerték el. Másoknak is ír dalokat, szerzeményei többször szerepeltek A Dal mezőnyében. Idén áprilisban megjelent Porból porrá című számát a Grammy-díjas gitárossal, Al Di Meolával közösen készítette el.

„Dalai betekintést engednek gazdag belső világába, hangjában egyszerre jelenik meg az érzékenység és az erő” – fogalmaz laudációjában Major Eszter.

Az év junior könnyűzenei alkotói közössége a Halász Kolos (Co Lee) és Fábián Balázs (Blaize) szerzőpáros. Co Lee az elmúlt években a hazai hiphop színtér meghatározó alkotójává vált, munkáiban hangsúlyos a különböző műfaji hatások ötvözése. Legutóbbi albuma idén tavasszal jelent meg Air 2 címmel. Blaize producer, dj, dalszerző, a Wavy alapító tagja, 2020 óta előadóként is aktív. A Co Lee-vel közösen jegyzett La Promenade 2025-ben Fonogram-díjat kapott.

„Co Lee és Blaize szerzőpárosának munkájában a szöveg, a hangzás és a szerkezeti gondolkodás egységes művészi nyelvvé áll össze” – mutatott rá méltatásában Both Miklós.

Az év komolyzenei műve kategóriában két alkotást díjaztak.

Dobszay-Meskó Ilona Egyenes labirintus című művéért vehet át elismerést. A zeneszerző és karmester munkásságának középpontjában a zenés színház és a vokális-szimfonikus műfajok állnak, alkotásaiban a közép-európai spirituális hagyományt, az operai kultúra elemeit és a modern zenei nyelvet ötvözi.

„A kompozíciót szinte megszakítás nélküli mozgás jellemzi: a hangzás folyamatos áramlása, a sűrűsödő és ritkuló zenei energiák alakítják ki a zenei folyamat ívét ”– írja méltatásában Mózes-Szitha Tünde.

Virágh András Gábor Pange lingua című oratorikus művéért kap Artisjus-díjat. A zeneszerző a budapesti Szent István-bazilika orgonaművésze, a Studio5 zeneszerzőcsoport alapító tagja. Zeneszerzői pályáját több hazai és nemzetközi versenygyőzelem kíséri.

„Az Aquinói Szent Tamás szövegére épülő, ünnepélyes és égi fényt sugárzó himnuszt kiváló érzékkel ragadta meg. E műve is az európai szakrális műzene sokrétegűségét hordozza” – emelte is laudációjában Bánkövi Gyula.

Az év magyarnóta-szerzője díjat ifj. Sárközy Lajos hegedűművész, zeneszerző kapja, aki már számos hazai és külföldi művésszel lépett fel, zenekarával rendszeresen koncertezik.

„Kiemelkedő a képzettsége a klasszikus zenében és az autentikus, apáról fiúra szálló cigányzenében egyaránt. Egyedülálló technikával ötvözi a két stílust” – idézi laudációjában Éliás Tibor.

„Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország" – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök az MTA-n. Jelezte, hallja a tudomány és a kutatóintézetek dolgozóinak hangját, és érti, hogy az Akadémia vissza akarja fogadni a kutatóhálózatokat, ígérte, közösen kialakítják az új kutatóhálózati irányítási modellt, ami hosszú távra autonómiát biztosít és hatékony működést.
 

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen 76 109, emelt szinten 70 helyszínen 2417 vizsgázó tesz érettségit hétfőn – közölte az Oktatási Hivatal (OH).
 

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.

A senior Iranian official says any "American interference" would be considered a violation of the almost four-week long ceasefire.

