2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Diákok a középszintû magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2026. május 4-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Íme, a magyar írásbeli legfontosabb részeltei

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen 76 109, emelt szinten 70 helyszínen 2417 vizsgázó tesz érettségit hétfőn – közölte az Oktatási Hivatal (OH).

A tájékoztatás szerint a magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre. Az I. feladatlap egy szövegértési-nyelvi és egy irodalmi feladatsort tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll – ismertették, hozzátéve: az irodalmi feladatlap a tanulmányok alatt megszerzett irodalmi tájékozottságot méri.

Azt írták: a dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti, ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól. Ez – a vizsgázó választása szerint – lehet egy mű értelmezése vagy témakifejtő esszé, az elvárt terjedelem pedig 500-800 szó – közölték.

Az OH beszámolt arról is, hogy a magyar nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart, a vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. Hozzátették: a vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A részletekről közölték, hogy a szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz – jegyezték meg.

A hivatal kitért arra is, hogy a két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő, a műértelmező szöveg elvárt terjedelme 600-800 szó, a reflektáló szövegé 250-450 szó.

Jelezték azt is, hogy a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár, továbbá középszinten a II. feladatlaphoz a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjtemény (9–12. évf.). A tartalomra, a helyesírásra és az írásképre összesen 100 pont szerezhető mindkét szinten – rögzítették.

Az OH tájékoztatása szerint magyar mint idegen nyelvből csak középszintű vizsga tehető, ebből a tárgyból középszinten 115 helyszínen 302 vizsgázó érettségizik. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos – fűzték hozzá.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra – részletezték.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható) – tudatta az OH. Rögzítették: az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

Magyar Péter az Akadémián: a kormányzat visszatér a tudományos világot tisztelő és partnerként kezelő attitűdhöz
„Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország” – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök az MTA-n. Jelezte, hallja a tudomány és a kutatóintézetek dolgozóinak hangját, és érti, hogy az Akadémia vissza akarja fogadni a kutatóhálózatokat, ígérte, közösen kialakítják az új kutatóhálózati irányítási modellt, ami hosszú távra autonómiát biztosít és hatékony működést.
 

Trump miatt esnek az autógyártók, kilőtt a Nokia - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Többnyire pozitív a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, nagyot ment a dél-koreai tőzsde a chipgyártóknak köszönhetően, a hosszú hétvége után pedig vegyesen kezdenek az európai tőzsdék, miközben Londonban kereskedési szünnap van. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, de az olajár csak mérsékelten mozdul, a makrogazdasági adatok közül pedig európai beszerzési menedzser indexek és amerikai gyáripari megrendelési statisztikák érkeznek. Emellett Donald Trump a hétvégén büntetővámot jelentett be az EU-s autógyártókra, amire esnek az európai autógyártók részvényei a kereskedés első perceiben.

Olasz zenész tűnt el Budapesten: rengetegen keresik, ezt lehet tudni róla

Péntek este nyomtalanul eltűnt Budapesten Davide Lucchelli, egy olasz zenekar 24 éves dobosa. A fiatal zenészt utoljára a Mester utcában látták.

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz after Trump says military will help stranded ships

A senior Iranian official says any "American interference" would be considered a violation of the almost four-week long ceasefire.

