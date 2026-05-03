ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Felhalmozott tűzifa a Nyírerdő Zrt. nagycserei rakodó telephelyén, Debrecenben 2022. szeptember 20-án. Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál lehet jelentkezni.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Végzetes is lehet, ha nem csökkentjük a tűzifaigényt – alternatív forgatókönyvvel állt elő a kutató

Infostart / InfoRádió

A magyar lakosság körülbelül kétszer annyi tűzifát használ fel, mint amennyi rendelkezésre áll – ismertette kutatásuk legfőbb megállapítását Harmat Ádám. Az ELTE kutatója az InfoRádióban elmondta: ha marad ez a tendencia, komoly ellátási problémák lehetnek a jövőben.

Súlyos ellátási hiányt és természetvédelmi károkat is okozhat Magyarországon a lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi szintje – derült ki az ELTE TTK kutatóinak tanulmányából. A szakemberek szerint a fűtési célú fafelhasználás fenntarthatatlan, és csak radikális energiahatékonysági programokkal kerülhető el az erdők túlhasználata.

Harmat Ádám és Munkácsy Béla, az ELTE kutatói az Energy Policy című szaklapban megjelent tanulmányukban a 2026 és 2050 közötti időszakra modellezték a hazai tűzifa-kínálatot és -keresletet. Harmat Ádám az InfoRádióban azt mondta: kutatásuk megerősítette azt, ami már legalább másfél évtizede köztudott, nevezetesen azt, hogy jóval több tűzifát használunk fel, mint amennyi elvileg a rendelkezésünkre áll. Egy településekre lebontott összehasonlítást készítettek.

A népszámlálási adatok alapján összegyűjtötték azokat, akik tűzifát használnak, majd kiszámolták az érintett háztartások hőigényét. Figyelembe vették az erőművi felhasználást is, és a kutatás végén arra a következtetésre jutottak, hogy

a lakosság „papíron” körülbelül kétszer annyi tűzifát használ fel, mint amennyi rendelkezésre áll.

Az ELTE kutatója szerint ennek a gyakorlati feloldása az, hogy bár sok háztartásban azt állítják, tűzifát használnak, valójában azonban hulladékégetést végeznek. Mint fogalmazott, ez a negatív trend már régóta megfigyelhető, míg az erőművi felhasználás folyamatosan növekszik. Harmat Ádám szerint ha ez így folytatódik, komoly ellátási problémák lehetnek a jövőben.

Hozzátette: az ellátási oldalon van egy erdőtörvény, illetve utóbbira támaszkodva egy erdőgazdálkodási rendszer, ami alapján szigorú limitjei vannak a fakitermelésnek.

Nem arról van tehát szó, hogy kiirtjuk az erdőket, hanem inkább társadalmi, gazdasági feszültségeket okozhatnak ezek a folyamatok.

Harmat Ádám elmondta: jelenleg nagyjából 1,3 millió hazai háztartásban használnak valamilyen mértékben tűzifát, és véleménye szerint az lenne a jó megoldás a problémára, ha leszigetelnék ezeket a házakat, lakásokat. Úgy véli, ezzel 75 százalékkal lehetne csökkenteni a tűzifaigényt. Mint fogalmazott,

ez „brutálisan nagy energiahatékonysági potenciál”, ezért szerinte arra kellene törekedni, hogy energetikailag minél több épületet újítsanak fel.

Az ELTE kutatója szerint nagyon pazarló a magyar épületállomány, és azon belül éppen a tűzifát felhasználó háztartások a legpazarlóbbak. Általában a régebbi vagy kevésbé felújított épületek tulajdonosai használnak tűzifát.

„Ha az általunk felvázolt alternatív forgatókönyv megvalósulna, akkor ez a papíron létező hiány eltűnne. Muszáj lenne kidolgozni egy hosszú távú, kiszámítható épület energiahatékonysági programot, és kifejezetten támogatni kellene a tűzifát használó háztartásokat” – összegzett Harmat Ádám.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Végzetes is lehet, ha nem csökkentjük a tűzifaigényt – alternatív forgatókönyvvel állt elő a kutató

energiahatékonyság

kutatás

erdő

épület

elte

háztartás

tűzifa

pazarlás

harmat ádám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Az új kormánytól kéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., hogy hagyja jóvá a cég hitelfelvételét a Gellért fürdő felújítására – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a vállalat vezérigazgatója. Hamarosan kiderülhet, lehet-e folytatni a Széchenyi felújítását, illetve át kell-e alakítani a BGYH fürdőinek 50 medencéjét egy kormányrendelet nyomán.
Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Kora nyárias idővel kezdődik május első hete, akár 28 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől ismét melegedés kezdődik, a változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Washington és Róma között nő a feszültség, Olaszországba utazik az amerikai külügyminiszter

Washington és Róma között nő a feszültség, Olaszországba utazik az amerikai külügyminiszter

Rómába utazik jövő héten Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A Bloomberg szerint az amerikai és az olasz vezetés az iráni háború, valamint a pápa körüli konfliktus miatt került szembe egymással, Trump pedig már az amerikai katonai jelenlét csökkentését is belengette Olaszországban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást - ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi

Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást - ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a keresett férfi tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says US has responded to its latest peace proposal

Iran says US has responded to its latest peace proposal

Before reviewing the proposal on Saturday, US President Donald Trump said he could not imagine it "would be acceptable".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 3. 09:12
Meglepő eredményre jutottak az AI-t vizsgáló kutatók
2026. május 3. 06:17
Eddig bírták a magyarországi lucfenyők
×
×