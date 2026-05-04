2026. május 4. hétfő
Megrongált autó mellett mentõsök 2026. május 4-én, miután a jármû vezetõje emberek közé hajtott Lipcsében. A polgármester szerint két ember életét vesztette, a gázolót õrizetbe vették.
Nyitókép: Sebastian Willnow

Kiderült, gyilkos ámokfutó gázolt bele a tömegbe Lipcsében

Infostart / MTI

Ámokfutás volt a Lipcse belvárosában hétfőn elkövetett, két ember életét követelő és számos sérülést okozó tömeges gázolás – közölte Burkhard Jung, a német nagyváros főpolgármestere.

A szociáldemokrata politikus szerint három ember súlyos sérüléseket szenvedett. Részvétét nyilvánította, s egyben megköszönte a mentőszolgálatok munkáját. „Alig lehet elviselni egy ilyen tettet egy hétfő délután” – mondta.

A rendőrség elfogta a tettest, az ügyészség kétrendbeli gyilkosság, s legalább háromrendbeli gyilkosság kísérlete miatt indított nyomozást a 33 éves, német állampolgárságú gyanúsítottal szemben.

Armin Schuster, Szászország tartományi belügyminisztere az elkövetőről szintén azt mondta: ámokfutóról van szó.

Tesztüzem a szlovák–magyar kapcsolatokban: kinek fáj a Felvidék?

Feszültebb hangnem jellemzi az utóbbi napokban a szlovák–magyar politikai párbeszédet, különösen a beiktatás előtt álló magyar miniszterelnök, Magyar Péter kijelentései nyomán. Pozsonyban több kormánypárti politikus is bírálja a leendő kormányfőt, amiért beszédeiben következetesen Felvidékként hivatkozik Szlovákia magyarlakta területeire. A diplomáciai adok-kapok már a kötelező sorkatonaság és a határrevízió kérdését is felszínre hozta.
Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Magyar Péter óriási bejelentéseket tett az MTA-n

Ezen a héten lesz az Országgyűlés alakuló ülése. Magyar Péter, leendő miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren megjelenteknek szombaton. A mai nap legfontosabb eseménye Magyar Péter bejelentése az MTA-n a tudomány megújítása kapcsán. A leendő miniszterelnök nagyon jelentős mértékben emelné a K+F-ráfordításokat.

Leáll a debreceni repülőtér: napokra megbénul a forgalom karbantartás miatt

Négy napra bezár a reptér, a munkálatok több, menetrend szerinti járatot is érintenek.

UAE reports large fire at oil port as it accuses Iran of missile and drone attacks

The fire broke out at Fujairah, the UAE's biggest oil storage facility, earlier on Monday - Tehran is yet to comment.

