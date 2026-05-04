„Kezdődik a demokrácia bajnokság” – kérdőívet indít a Tisza Párt a Tisza Szigetek jövőjéről

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter leendő kormányfő szombaton jelentette be, hogy a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozzák a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet, a terület kormánybiztosa pedig Radnai Márk lesz.

A Tisza Párt alelnöke hétfőn a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: nem elég kormányt és rendszert váltani, meg kell tanulni azt is, hogy működtessük a demokráciát. „Most léptünk be a főtáblára a demokrácia bajnokságban. Most kell bebizonyítanunk, hogy ott is tudunk maradni, és ehhez egy dolgot meg kell tanulnunk: a cselekvés kultúráját. Azt, hogy mindenki számít. Azt, hogy minden hang fontos, mert ha ezt elérjük, akkor többé senki nem akar majd visszafordulni” – mondta a leendő kormánybiztos.

Azt gondolja, ebben a folyamatban kulcsszerepet fognak játszani a jövőben a Tisza Szigetek. Utóbbiakról azt mondta,

nemcsak közösségek, hanem az ország jövőjét jelentik.

Radnai Márk szerint nincs ma Magyarországon erősebb, hatékonyabb és fontosabb társadalmi hálózat, mint a Tisza Szigetek.

A Tisza Párt alelnöke jelezte: az emberekkel együtt kell kitalálniuk, melyek legyenek a következő lépések. „Ezt nem felülről fogjuk megmondani, hanem mi közösen fogjuk megalkotni. Szeretném tudni, hogy ti hogyan látjátok a jövőt. Ti hogyan szeretnétek részt venni, és hogy mit vártok ettől a közösségtől. Mert van, aki úgy érzi, hogy már elérte a célját, van, aki most talált rá a közösségére, és van olyan is, aki még többet szeretne vállalni” – fogalmazott videójában Radnai Márk.

Hangsúlyozta: mindegyik út fontos, ezért a legdemokratikusabb megoldást választják, és

szerdán elindítanak egy részletes felmérést a Tisza Világ applikációban.

Ez több részből álló kérdőív lesz, amely révén mindenki elmondhatja, hogy pontosan mit szeretne, és milyen jövőt képzel el.

„Ez lesz a Tisza Szigetek első lépése egy valódi részvételi működés felé”

– mondta Radnai Márk.

Magyar Péter szerint a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség, ezért hozzák létre a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet Radnai Márk vezetésével.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Herczeg Zsolt készítette.