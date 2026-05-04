Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke.
Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

„Kezdődik a demokrácia bajnokság” – kérdőívet indít a Tisza Párt a Tisza Szigetek jövőjéről

Radnai Márk leendő kormánybiztos szerint nem elég kormányt váltani, működtetni is kell a demokráciát, meg kell tanulni a cselekvés kultúráját, és ebben kulcsszerepet játszanak majd a Tisza Szigetek.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter leendő kormányfő szombaton jelentette be, hogy a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozzák a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet, a terület kormánybiztosa pedig Radnai Márk lesz.

A Tisza Párt alelnöke hétfőn a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: nem elég kormányt és rendszert váltani, meg kell tanulni azt is, hogy működtessük a demokráciát. „Most léptünk be a főtáblára a demokrácia bajnokságban. Most kell bebizonyítanunk, hogy ott is tudunk maradni, és ehhez egy dolgot meg kell tanulnunk: a cselekvés kultúráját. Azt, hogy mindenki számít. Azt, hogy minden hang fontos, mert ha ezt elérjük, akkor többé senki nem akar majd visszafordulni” – mondta a leendő kormánybiztos.

Azt gondolja, ebben a folyamatban kulcsszerepet fognak játszani a jövőben a Tisza Szigetek. Utóbbiakról azt mondta,

nemcsak közösségek, hanem az ország jövőjét jelentik.

Radnai Márk szerint nincs ma Magyarországon erősebb, hatékonyabb és fontosabb társadalmi hálózat, mint a Tisza Szigetek.

A Tisza Párt alelnöke jelezte: az emberekkel együtt kell kitalálniuk, melyek legyenek a következő lépések. „Ezt nem felülről fogjuk megmondani, hanem mi közösen fogjuk megalkotni. Szeretném tudni, hogy ti hogyan látjátok a jövőt. Ti hogyan szeretnétek részt venni, és hogy mit vártok ettől a közösségtől. Mert van, aki úgy érzi, hogy már elérte a célját, van, aki most talált rá a közösségére, és van olyan is, aki még többet szeretne vállalni” – fogalmazott videójában Radnai Márk.

Hangsúlyozta: mindegyik út fontos, ezért a legdemokratikusabb megoldást választják, és

szerdán elindítanak egy részletes felmérést a Tisza Világ applikációban.

Ez több részből álló kérdőív lesz, amely révén mindenki elmondhatja, hogy pontosan mit szeretne, és milyen jövőt képzel el.

„Ez lesz a Tisza Szigetek első lépése egy valódi részvételi működés felé”

– mondta Radnai Márk.

Magyar Péter szerint a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség, ezért hozzák létre a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet Radnai Márk vezetésével.

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány
Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Megbénultak a nagy átutalások Magyarországon, a központi rendszerben lehet a hiba

Hétfő reggel leálltak a 20 millió forint feletti banki utalások Magyarországon, az Azonnali Átutlási Rendszeren kívüli tranzakciók nem teljesülnek - írja  a Telex. Bár a lakossági azonnali fizetési rendszer zavartalanul működik, a nagyobb összegek elakadása épp egy jellemző bérfizetési napon okozhat fennakadásokat. A késések hátterében azonban nem a munkáltatók mulasztása, hanem egy központi rendszerhiba áll.

Leálltak a nagyösszegű utalások Magyarországon: késhetnek a fizetések, az összes bank érintett

Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások az elszámolórendszer hibája miatt. Mivel kiemelt bérfizetési nap van, sokak munkabére késhet.

US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

