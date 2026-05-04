2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Áramszünet közben állnak járművek a kijevi Majdan téren 2022. október 24-én. A villamos áramot termelő ukrajnai létesítményeket érő orosz támadások miatt tervezett kimaradások vannak az ukrán fővárosban.
Nyitókép: Oleh Petraszjuk

„Kijev központjára mérünk súlyos csapást” – fenyegetnek az oroszok

Infostart / MTI

Az orosz védelmi tárca közölte: Moszkva rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését május 9-én.

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint Oroszország, a rendelkezésére álló képességek ellenére, humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől.

A minisztérium emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnokának döntése értelmében 2026. május 8-9-én fegyverszünetet hirdetnek ki a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. Kifejezte reményét, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát.

„Ugyanakkor nem kerülte el figyelmet a kijevi rezsim vezetőjének az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, Jerevánban tett nyilatkozata, amelyben azzal fenyegetőzik, hogy éppen május 9-én csapást mérnek Moszkvára” – állt a közleményben.

A tárca szerint az orosz fegyveres erők minden szükséges intézkedést megtesznek az ünnepi rendezvények biztonságának szavatolása érdekében.

„Abban az esetben, ha a kijevi rezsim megkísérli megvalósítani bűnös terveit abból a célból, hogy meghiúsítsa a Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelem 81. évfordulójának megünneplését, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői válaszul tömeges rakétatámadást indítanak Kijev központja ellen. Oroszország, a rendelkezésünkre álló lehetőségek ellenére, humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől. Figyelmeztetjük Kijev civil lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait annak szükségességére, hogy időben elhagyják a várost” – hangzott a figyelmeztetés.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség hétfő délután kiadott összesítése szerint

május 2–4. között 26 drónnal támadták meg Moszkvát.

Hétfőre virradó éjjel egy drón csapódott az orosz főváros egyik toronyházába. Szombaton a fővárosi régió Csernyevo községében, Vokolamszk körzetében egy 77 éves férfi életét vesztette.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán bejelentette, hogy a moszkvai Vörös téren a győzelem napján megtartandó díszszemlén nem vesznek majd rész a Szuvorov és a Nahimov nevét viselő katonai középiskola növendékei és kadétjai, és nem vonul fel a (szárazföldi) haditechnikai eszközök oszlopa. A tárca ezt az „aktuális operatív helyzettel” indokolta.

„A felvonulás gyalogos menetoszlopában részt vesznek a legmagasabb szintű katonai oktatási intézményeket, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek valamennyi fegyvernemét és haderőtípusait képviselő katonák” – állt a közleményben. A díszszemle légiparádéval zárul, amelynek keretében Szu-25-ös repülőgépek az orosz trikolór színeit húzzák majd az égen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést ezt akkor azzal a „terrorfenyegetéssel” magyarázta, amellyel Kijev a harctéri kudarcaira reagál. Hangsúlyozta, hogy a parádét ennek ellenére megrendezik, ha csökkentett formátumban is ahhoz képest, mint amilyet tavaly, a győzelem jubileumi, 80. évfordulóján tartottak. Későbbre ígért tájékoztatás arról, hogy mely országok vezetői lesznek majd jelen az eseményen.

moszkva

kijev

ukrajnai háború

Nagy Zoltán Zsolt : óriásit fejlődtek a lézeres szemműtétek

Több mint 40 ezer lézeres szemműtétet végzett el az elmúlt három évtizedben a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, akinek munkásságát idén Széchenyi-díjjal ismerték el. Nagy Zoltán Zsolt professzor az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a lézeres látásjavításról.
