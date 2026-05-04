Törőcsik Franciska legfrissebb balatoni élményei – fotók

Ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét, felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegramon. Zelenszkij elnök szerint az általuk megtámadott árnyékflotta többet nem tud olajat szállítani. Az oroszok Dél-Ukrajnát, benne Odessza városát lőtték, több civil áldozatról is hírek érkeztek; délután Svédország feltartóztatott egy olyan tartályhajót, amely feltehetően az orosz árnyékflotta tagja. Vasárnapi híreink az orosz-ukrán háborúról.