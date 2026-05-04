Jön az eső: itt a csapadék menetrendje

Felhőtlen időre számíthatunk, legfeljebb hétfőn a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyolfelhő az égen, de csapadék kizárt.

A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként éjszaka is élénk marad, majd hétfőn már többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 23 és 28 fok között alakul.