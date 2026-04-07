2026. április 7. kedd
Dróncsapás.
Nyitókép: Anton Petrus / Getty Images

Figyelmeztető üzenetet küldött a balti államoknak Oroszország

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak hétfőn Szentpéterváron.

„Az említett országok megfelelő figyelmeztetést kaptak. Ha ezen országok rezsimjeinek van elég eszük, akkor hallgatnak rá. Ha nem, akkor számolniuk kell a következményekkel” – mondta Zaharova, hozzátéve, hogy „a figyelmeztetést elküldték és megkapták”.

Észtország, Lettország és Litvánia hatóságai nemrégiben a területükön lezuhant ukrán drónokról számoltak be, olyan időpontokban, amikor a balti-tengeri orosz kikötőket ukrán támadások érték.

Zaharova színtiszta terrorizmusnak nevezte az orosz-kazah-amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) objektumai elleni ukrán dróntámadásokat.

„Az energetika a kijevi rezsim egyik célpontja, amellyel kárt kíván okozni a világ különböző országainak” – mondta a diplomata, hozzátéve, hogy a polgári infrastruktúra megrongálásával Kijev célja a polgári lakosság megfélemlítése.

Hangot adott álláspontjának, miszerint a magyarországi energetikai infrastruktúra elleni támadások arra utalnak, hogy több nyugati ország megpróbál beavatkozni a parlamenti választásokba.

„Itt természetesen a választások előtti, előre megtervezett lépésekről van szó. Vagyis ez egy nagyszabású beavatkozás a belügyekbe. De egyben része annak a szisztematikus megközelítésnek is, amelyet több nyugati ország alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozza Magyarország nemzeti érdekeken alapuló fejlődését” – hangoztatta.

Zaharova ellenséges lépésnek minősítette Japán és Ukrajna drónfejlesztési együttműködését. A szóvivő a Kyodo japán hírügynökségnek arra a közlésére reagált, amely szerint a japán hatóságok fontolóra vették ukrán gyártmányú drónok beszerzését. Március 31-én a japán dróngyártó Terra Drone Corporation bejelentette stratégiai partnerségét az Amazing Drones ukrán fejlesztővel.

A szóvivő kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter áprilisban Kínába készül. A látogatás időpontját a két fél egyszerre készül bejelenteni.

Oroszország ajánékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Oroszország ajánékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok
Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Figyelmeztető üzenetet küldött a balti államoknak Oroszország

Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Ezen csúsznak el rendre a lakópark-fejlesztések Budapesten: a panelrengetegek mutathatnak példát?

Ezen csúsznak el rendre a lakópark-fejlesztések Budapesten: a panelrengetegek mutathatnak példát?

A budapesti lakosok, az önkormányzatok és az ingatlanfejlesztők közötti állandósult konfliktus, hogy az infrastruktúra fejlesztése nem követi kellő ütemben a lakóparképítéseket.

Artemis II crew head for home after travelling further from Earth than anyone before

Artemis II crew head for home after travelling further from Earth than anyone before

One of the crew say they have seen "sights that no human has ever seen" after travelling beyond the far side of the Moon.

